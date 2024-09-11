Нурдаулет Килыбай принял директора по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 10 сентября встретился с делегацией, возглавляемой Вибке Шлемер, директором по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
В ходе встречи делегация IFC представила основные направления своей деятельности в Казахстане. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в Мангистауской области.
На встрече г-жа Шлемер сообщила, что международная корпорация готова поддержать реализацию проектов по развитию различных отраслей экономики в Мангистауской области.
В своем выступлении глава региона Нурдаулет Килыбай выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество откроет новые возможности для привлечения инвестиций и дальнейшего экономического роста региона.
Мы получаем много предложений от иностранных инвесторов касательно строительства опреснительных установок, развития других отраслей промышленности. Это говорит о потенциале устойчивого развития региона. Конечно, у нас есть свои планы по решению актуальных вопросов. Однако, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет инвестировать в Мангистаускую область. Верю, что Международная финансовая корпорация откроет новые возможности в этом направлении, - сказал Нурдаулет Килыбай.
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