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11.09.2024, 10:07

Нурдаулет Килыбай принял директора по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 10 сентября  встретился с делегацией, возглавляемой Вибке Шлемер, директором по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе встречи делегация IFC представила основные направления своей деятельности в Казахстане.  Также были обсуждены перспективы сотрудничества в Мангистауской области.

На встрече г-жа Шлемер сообщила, что международная корпорация готова поддержать реализацию проектов по развитию различных отраслей экономики в Мангистауской области. 

 В своем выступлении глава региона Нурдаулет Килыбай выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество откроет новые возможности для привлечения инвестиций и дальнейшего экономического роста региона.

 Мы получаем много предложений от иностранных инвесторов касательно строительства опреснительных установок, развития других отраслей промышленности.  Это говорит о потенциале устойчивого развития региона.  Конечно, у нас есть свои планы по решению актуальных вопросов.  Однако, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет инвестировать в Мангистаускую область.  Верю, что Международная финансовая корпорация откроет новые возможности в этом направлении, - сказал Нурдаулет Килыбай.

 

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