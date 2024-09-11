Нурдаулет Килыбай принял директора по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 10 сентября встретился с делегацией, возглавляемой Вибке Шлемер, директором по Турции и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе встречи делегация IFC представила основные направления своей деятельности в Казахстане. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в Мангистауской области.

На встрече г-жа Шлемер сообщила, что международная корпорация готова поддержать реализацию проектов по развитию различных отраслей экономики в Мангистауской области.

В своем выступлении глава региона Нурдаулет Килыбай выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество откроет новые возможности для привлечения инвестиций и дальнейшего экономического роста региона.