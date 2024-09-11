В Жанаозене члены Народного штаба встретились с нефтяниками

Представители областного народного штаба по поддержке АЭС 10 сентября встретились с нефтяниками в управлении «Нефтегазодобыча №2» Жанаозена, сообщает пресс-служба акима Мангистау.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Встречу открыл председатель Народного штаба Нурбек Карасаев, который рассказал собравшимся о значении вопроса АЭС, озвученного в сентябрьском Послании Президента.

Руководитель подразделения реакторной установки БН-350 ТОО "МАЭК" Марат Молдагулов разъяснил развитие атомной отрасли в Казахстане. Проведен сравнительный анализ структуры мощностей до 2035 года в случае строительства АЭС, электроэнергии, передаваемой через ВИЭ и АЭС.

А член штаба Орынбасар Токжанов рассказал об экологическом воздействии АЭС на окружающую среду.

В завершение совещания начальник отдела социально-административного обеспечения Бауыржан Кузембаев и нефтяники выразили благодарность членам штаба, которые провели информационно-разъяснительную работу.