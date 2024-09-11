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11.09.2024, 15:43

Представители Народного штаба встретились с коллективами железнодорожников в Мунайлы

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Члены областного и районного штабов по разъяснению  строительства АЭС встретились с коллективом Мангистауского железнодорожного филиала, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе встречи члены регионального штаба, опираясь на опыт развитых стран, рассказали о роли АЭС в производстве электроэнергии. В настоящее время развитие энергетики с использованием передовых технологий доказывает свою эффективность  в мировой практике.

 Если мы хотим пополнить ряды развитых стран, нам следует реализовать такие проекты, как атомная электростанция. Строительство АЭС экономически выгодно, а результат будет долгосрочным. В то же время это будет способствовать улучшению качества жизни людей, - сказал сотрудник аппарата Нури Тумышев.

На встрече железнодорожники задали вопросы о строительстве АЭС и получили соответствующие ответы от членов штаба.

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