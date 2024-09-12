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12.09.2024, 18:54

Результаты социсследования по вопросу строительства АЭС в Казахстане

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Частный фонд «Институт комплексных социальных исследований – Астана» ОФ ИКСИ «СОЦИС-А» в период с 11 по 12 сентября 2024 года провел телефонный опрос населения.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Отмечено, что опрос проведен с соблюдением норм законодательства РК, что подтверждено письмом ЦИК РК № ЗТ- 2024-05252908 от 11.09.2024 г. в ответ на уведомление об организации замеров общественного мнения в период проведения референдума.

Объем выборочной совокупности респондентов составил 1000 человек. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

 В анкету опроса были включены следующие вопросы:

1) Примете ли Вы участие в референдуме по строительству АЭС?
2) Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане Вас интересует?
3) Согласны ли Вы со строительством АЭС в Казахстане?

Результаты опроса показали следующее

Доля респондентов, выбравших варианты «Однозначно пойду» (35,6%) и «По возможности попробую пойти» (20,2%) составила 55,8% от общей выборки. Таким образом, каждый второй опрошенный проявил готовность принять участие в референдуме.

 О том, что точно не пойдут голосовать на референдуме, заявили чуть больше десятой части опрошенных (12,2%). Предсказуемо высоким оказался процент тех респондентов, которые «пока не определились» о своем намерении участвовать/не участвовать в референдуме (16,6%). 13,6% опрошенных заявили о том, что «впервые слышат эту новость» (впервые слышат новость о вероятности строительства АЭС). 
Малая часть респондентов (1,8%) затруднились ответить на этот вопрос. 

В вопросе «Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане Вас интересует?» мнения разнятся в диапазоне от эмоциональных до вполне прагматичных аргументов. 
Так, выбор в пользу ответов с эмоциональными суждениями «возможное воздействие на здоровье граждан» и «возможное воздействие на экологию» составил 59,5% и 54,1% соответственно. Это связано скорее всего с тем, что с момента появления в Сети первой информации о вероятности строительства АЭС стали распространяться различные суждения о рисках подобных проектов.

Важно отметить, что опрошенные граждане высказали и прагматичные запросы на получение информации о конкретных мерах обеспечения безопасности на АЭС: «Меры безопасности по предотвращению аварий» (43,1%); «Управление радиоактивными отходами» (24,9%); «Кадровый потенциал» (16%)* *(Примечание: Сумма не равна 100%, т. к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

На вопрос «Согласны ли Вы со строительством АЭС в Казахстане?» доля согласных составила 60,4%. 30,1% опрошенных не поддерживают идею строительства АЭС. Почти каждый десятый опрошенный (9,5%) затруднился ответить на вопрос касательно строительства АЭС.

 Данный социологический мониторинг общественных настроений по строительству АЭС показал, что вопрос получил больше одобрения, чем неприятия общества. Также немало и тех, кто еще не определился со своей позицией.

 Общие выводы исследования:

- желание продемонстрировать свою гражданскую позицию и проголосовать по вопросу строительства АЭС выразили 55,8% респондентов; 
- доля поддерживающих строительство АЭС составила 60,4%. 
- благодаря проведенному социологическому срезу наметился контур экологических и технических критериев безопасности, требующих дальнейшего публичного разъяснения. В частности, определено, что граждан беспокоит безопасность здоровья и охрана окружающей среды, а также техническая сторона строительства, и уровень профессионализма кадрового состава будущих работников атомной станции. 

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