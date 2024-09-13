«Таза Қазақстан»: компания «Dunga Operating GmbH» провела субботник на берегу Каспийского моря

Фото компании

Для команды «Dunga» подобные мероприятия стали доброй традицией, объединяющей коллектив для того, чтобы внести свой вклад в будущее нашей планеты, проявить ответственность и заботу о природе. Каждый сотрудник является частью более крупного дела, и вместе они вносят свой вклад в защиту окружающей среды. Совместная работа для достижения высоких целей укрепляет корпоративный дух и позволяет каждому проявить себя.