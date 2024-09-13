В Мангистау прошел экофестиваль «Summer ecovibe fest»

В программе были представлены экоярмарка, эколекции, экскурсии, фестиваль воздушных змеев, эколаборатория, направленные на бережное отношение к окружающей среде.

​ Кроме того, на экофестивале прошли занятия по йоге, скандинавской ходьбе, мастер-классы, были установлены боксы для сбора перерабатываемого пластика и макулатуры, состоялись также соревнования аниматоров, самокатов. Организаторы подготовили научное шоу с интересными экспериментами.

​ Экофестиваль проводится в Актау во второй раз. Первый прошел в прошлом году зимой. Мы планируем организовывать такое мероприятие ежегодно, потому что эти меры будут способствовать повышению ответственности жителей за поддержание чистоты не только своего жилья и двора, но и города и страны. Также считаю, что данное мероприятие не только научило или разъяснило важность чистоты, но и сделало его интересным для населения, - отметил директор НПО «Эко Мангистау» Кирилл Осин.