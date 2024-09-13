Учителя частной школы «Бахыт Актау» поддержали строительство АЭС

Сегодня, 13 сентября, региональный народный штаб по поддержке строительства АЭС встретился со специалистами средней школы «Бахыт Актау». На встрече речь шла о безопасности АЭС, тарифах на электроэнергию, экологических рисках, - сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Народного штаба.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам членов штаба, строительство атомной электростанции к 2035 году увеличит долю атомной энергетики в энергетическом балансе страны до 12%. При этом доля энергии, вырабатываемой при сжигании угля, снизится с нынешних 61% до 40%. Таким образом, к 2060 году будет возможность достичь углеродной нейтральности и выполнить глобальные экологические обязательства.

Сейчас в обществе есть разные мнения о радиационной опасности. Стоит отметить, что отработанное ядерное топливо не является отходом, поэтому более 90% полезных материалов, полученных в результате использования, могут быть переработаны. Объем отходов АЭС невелик по сравнению с отходами других промышленных, высокотепловых станций. Поэтому нам часто приходится ломать стереотипы об АЭС, и думать о ее преимуществах в развитии энергетики страны, - сказал член штаба Съезбек Карипов.

Также на совещании были обсуждены такие вопросы, как квалификация специалистов в случае строительства АЭС, создание новых рабочих мест, развитие крупного и малого предпринимательства. Учителя единогласно заявили, что пойдут на референдум и сделают свой выбор.