18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.13
525.85
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.09.2024, 16:12

Учителя частной школы «Бахыт Актау» поддержали строительство АЭС

Госинформзаказ 0 475

Сегодня, 13 сентября, региональный народный штаб по поддержке строительства АЭС встретился со специалистами средней школы «Бахыт Актау». На встрече речь шла о безопасности АЭС, тарифах на электроэнергию, экологических рисках, - сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Народного штаба.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам членов штаба, строительство атомной электростанции к 2035 году увеличит долю атомной энергетики в энергетическом балансе страны до 12%. При этом доля энергии, вырабатываемой при сжигании угля, снизится с нынешних 61% до 40%. Таким образом, к 2060 году будет возможность достичь углеродной нейтральности и выполнить глобальные экологические обязательства.

 Сейчас в обществе есть разные мнения о радиационной опасности. Стоит отметить, что отработанное ядерное топливо не является отходом, поэтому более 90% полезных материалов, полученных в результате использования, могут быть переработаны. Объем отходов АЭС невелик по сравнению с отходами других промышленных, высокотепловых станций. Поэтому нам часто приходится ломать стереотипы об АЭС, и думать о ее преимуществах в развитии энергетики страны,  - сказал член штаба Съезбек Карипов.

Также на совещании были обсуждены такие вопросы, как квалификация специалистов в случае строительства АЭС, создание новых рабочих мест, развитие крупного и малого предпринимательства. Учителя единогласно заявили, что пойдут на референдум и сделают свой выбор.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
В чём продажность заключается? В более дешёвом тарифе на ком услуги для населения?
13.09.2024, 15:32
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Учителя всегда были продажными.
13.09.2024, 12:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?