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13.09.2024, 16:15

Мангистауская молодежь обсудила вопрос строительства АЭС

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Сегодня мангистауская молодежь ознакомилась с эффективностью строительства АЭС. Члены Народного штаба отметили, что через референдум будет принято важное решение для будущего страны, и призвали молодежь проявлять активность в политической кампании, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Народного штаба.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Если в стране будет построена АЭС, будут созданы тысячи новых рабочих мест, будет достигнута энергетическая устойчивость, экологическая безопасность, экономический рост. Это означает, что будущее страны позволит создать благоприятные условия для яркой жизни молодежи. 

 Строительство и эксплуатация АЭС требует повышения научных изысканий, развития инновационных технологий, внедрения IT решений. В настоящее время развивается сотрудничество между учеными различных направлений в развитии инноваций в сфере энергетики, в том числе искусственного интеллекта, позволяющего делать научные открытия. Поэтому необходимо сделать правильный выбор для достижения науки и образования, поиска, энергетической независимости, - сказала член Народного штаба Газиза Тажибаева.

Также на совещании обсуждались польза и вред АЭС для окружающей среды, возможности, ресурсы, необходимые для ликвидации аварий АЭС.

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