В Мангистау провели уборку на некрополе "Кыз Аулие"

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Мангистау благоустроена территория историко-культурных памятников. Один из них, расположенный в 7 километрах от населенного пункта Есет Бейнеуского района, некрополь «Кыз Аулие». Здесь был проведен субботник, передает otpannews.kz.
В акции приняли участие сотрудники аппарата акима села Есет, жители и работники сферы образования и культуры, которые внесли свой вклад в чистоту края.
В настоящее время во всех регионах проводятся субботники в рамках акции "Чистый Казахстан". С этой целью мы проводим уборку в некрополе "Кыз Аулие". Чистота региона - наше общее дело. Поэтому призываю мангистаусцев принять активное участие в этом благородном деле, - сказал молодой активист села Есет Ерлан Ишмуратов.
Аким села Есет Мейрамгали Каниев отметил, что поддерживает эту позитивную инициативу.
Сохранять чистоту родного края - обязанность каждого гражданина. Если бы каждую субботу каждый житель сажал деревья и убирал мусор у себя во дворе, наша территория была бы очень зелёной. Я поддерживаю проведение таких субботников, - сказал Мейрамгали Каниев.
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