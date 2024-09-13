В Мангистау провели уборку на некрополе "Кыз Аулие"

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" в Мангистау благоустроена территория историко-культурных памятников. Один из них, расположенный в 7 километрах от населенного пункта Есет Бейнеуского района, некрополь «Кыз Аулие». Здесь был проведен субботник, передает otpannews.kz.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В акции приняли участие сотрудники аппарата акима села Есет, жители и работники сферы образования и культуры, которые внесли свой вклад в чистоту края.

В настоящее время во всех регионах проводятся субботники в рамках акции "Чистый Казахстан". С этой целью мы проводим уборку в некрополе "Кыз Аулие". Чистота региона - наше общее дело. Поэтому призываю мангистаусцев принять активное участие в этом благородном деле, - сказал молодой активист села Есет Ерлан Ишмуратов.

Аким села Есет Мейрамгали Каниев отметил, что поддерживает эту позитивную инициативу.