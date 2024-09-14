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14.09.2024, 15:19

Нурдаулет Килыбай осмотрел инфраструктурные объекты села Сайын Шапагатов

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 13 сентября посетил с рабочей поездкой село Сайын Шапагатов и осмотрел ряд важных инфраструктурных объектов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился со строительством общеобразовательной школы на 1200 мест. Подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы, является ТОО «Ондасын Строй». Стоимость проекта – 4 100,0 млн тенге.

Строительство этого объекта началось 22 сентября 2023 года. На сегодня выполнено 70% работы.  Срок завершения запланирован на 22 апреля 2025 года. Глава региона предложил приобрести парты и мебель у местных предпринимателей и поручил завершить строительство в кратчайшие сроки.

В Тупкараганском районе есть две школы, работающие в 3 смены. Первая находится в селе Акшукур, а вторая – в селе Сайын Шапагатов. Особое внимание уделите качеству строительства и завершите возведение объекта до конца года. Просторная, комфортная, новая школа – один из факторов, влияющих на качество обучения учащихся. В 2025 году, когда завершится строительство школ в двух селах, проблема трехсменного образования в районе будет полностью решена.  Необходимую мебель для школы необходимо приобрести у местных предпринимателей, - сказал аким области.

Также глава региона ознакомился с работой врачебной амбулатории Сайын Шапагатов. В медицинском центре общей площадью 171 кв. м имеются кабинет доврачебного приема, комната здоровых детей, гинекологический кабинет, кабинет иглоукалывания, физиотерапевтический кабинет, кабинет вакцинации, противотуберкулезный кабинет, лаборатория и дневной стационар на 10 койко-мест. С ростом населения села встал вопрос строительства новой амбулатории. Глава региона поручил ответственным лицам детально изучить вопрос и внести предложения.

Далее он ознакомился с проектом строительства новой подстанции 35/10 кВ и воздушной линии электропередачи АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в районе села Сайын Шапагатов.

В рамках проекта строится воздушная линия электропередачи ВЛ-35 кВ протяженностью 23 километра, на станции устанавливаются силовые трансформаторы 2х10 МВА. Проект позволит полностью обеспечить село Сайын Шапагатов и промышленные объекты качественной электроэнергией, а также создаст энергетический резерв на будущее. Стоимость инвестиционного проекта – 4 млрд тенге.

Реализация проекта ведется с 2023 года, срок его завершения – декабрь 2024 года.

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