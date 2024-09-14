Нурдаулет Килыбай отправился с рабочей поездкой побывал в селе Акшукуре

Сегодня, 13 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил село Акшукур Тупкараганского района и ознакомился с работой ряда социальных объектов.

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В начале глава региона посетил школу-гимназию имени М.Абдихалыкова. В школе на 624 места, построенной в 1987 году, обучаются 962 ученика. Сейчас там возводится примыкающий к гимназии учебный корпус на 300 мест.

22 июня 2022 года ТОО «Еврострой-А» приступило к строительно-монтажным работам. К трехэтажному зданию полностью подведены инженерные сети, строительно-монтажные работы выполнены на 70%, - сообщил главный инженер Калижан Миркаримов.

Глава региона поручил ответственным лицам срочно принять необходимые меры для завершения строительства школы.

Кроме того, глава региона ознакомился с нынешним состоянием Дома культуры села Акшукур. В этом году культурный центр, в котором работают 30 человек, провел обновление материально-технической базы на 10 миллионов тенге. По мнению специалистов, культурный центр на 280 мест нуждается во внутреннем и внешнем ремонте. Подготовлена и представлена проектно-сметная документация на 62 миллиона тенге на 2025 год. Глава региона поручил выделить необходимые средства и системно координировать работу центра культуры.

После Нурдаулет Килыбай посетил село Акшукур и встретился с руководителем коммунального учреждения, занимающегося вывозом бытовых отходов. Глава региона отметил, что жители села часто жалуются на проблему вывоза мусора, и поставил конкретную задачу поддерживать в селе чистоту и увеличить количество мусорных баков.