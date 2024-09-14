Нурдаулет Килыбай отправился с рабочей поездкой побывал в селе Акшукуре

Сегодня, 13 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил село Акшукур Тупкараганского района и ознакомился с работой ряда социальных объектов.
В начале глава региона посетил школу-гимназию имени М.Абдихалыкова. В школе на 624 места, построенной в 1987 году, обучаются 962 ученика. Сейчас там возводится примыкающий к гимназии учебный корпус на 300 мест.
22 июня 2022 года ТОО «Еврострой-А» приступило к строительно-монтажным работам. К трехэтажному зданию полностью подведены инженерные сети, строительно-монтажные работы выполнены на 70%, - сообщил главный инженер Калижан Миркаримов.
Глава региона поручил ответственным лицам срочно принять необходимые меры для завершения строительства школы.
Кроме того, глава региона ознакомился с нынешним состоянием Дома культуры села Акшукур. В этом году культурный центр, в котором работают 30 человек, провел обновление материально-технической базы на 10 миллионов тенге. По мнению специалистов, культурный центр на 280 мест нуждается во внутреннем и внешнем ремонте. Подготовлена и представлена проектно-сметная документация на 62 миллиона тенге на 2025 год. Глава региона поручил выделить необходимые средства и системно координировать работу центра культуры.
После Нурдаулет Килыбай посетил село Акшукур и встретился с руководителем коммунального учреждения, занимающегося вывозом бытовых отходов. Глава региона отметил, что жители села часто жалуются на проблему вывоза мусора, и поставил конкретную задачу поддерживать в селе чистоту и увеличить количество мусорных баков.
Жители сел Акшукур, Сайын Шапагатов часто жалуются на нерегулярный вывоз мусора. При необходимости необходимо увеличить количество мусорных контейнеров, добавьте рабочую силу, но проблему надо решить. Если вы взяли на себя ответственность, выполняйте ее, - сказал Нурдаулет Килыбай.
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