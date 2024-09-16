Работники градообразующего предприятия в Мангистау поддержали возведение АЭС

Актив областного филиала партии AMANAT встретился с трудовым коллективом АО «КазАзот». В ходе встречи со специалистами системообразующего предприятия обсуждался вопрос возведения в Казахстане атомной электростанции.
Перед собравшимся выступил директор РУ БН-350 Марат Молдагулов, который отметил, что гражданам важно принять участие в предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане, поскольку в таких вопросах важно мнение каждого гражданина.
Как специалист в области атомной энергетики, подчеркну, что сегодняшние технологии в области атомной энергетике безопасны. Конечно, всех интересуют вопросы воздействия энергии на персонал будущего предприятия, а также на экологическую ситуацию в целом – подчеркну, что они будут учитываться в ходе проработки всех технологических решений при возведении объекта. Глобальный смысл строительства атомной электростанции заключается в диверсификации экономики. При этом в Казахстане важно параллельно развивать все высокотехнологичные энергогенерирующие системы, – проинформировал Марат Молдагулов.
Заместитель главного энергетика по ТВС АО «КазАзот» Сергей Шабунин уверен, что за атомной энергетикой будущее, поскольку станции не наносят ущерб экологии и позволяют экономить газ.
Если мы думам о будущем наших поколений, важно принять положительное решение. Знаю, что наш регион не рассматривается в качестве места для возведения объекта, но хочу сказать, что его наличие могло бы помочь решить проблемы нехватки воды. Сам я выступаю за строительство АЭС, поскольку хорошо понимаю, что развитее отрасли шагнуло далеко, и реакторы нового поколения надежные и безопасны. На референдум я пойду, и буду голосовать за строительство АЭС в Казахстане, – выразил мнение Сергей Шабунин.
Председатель Мангистауского областного филиала партии AMANAT Нурбек Карасаев отмечает, что после объявления даты референдума о строительстве АЭС в Казахстане были созданы народные штабы, куда включены представители всех партий и общественных организаций, действующих в Казахстане. В связи с этим проходят встречи с трудовыми коллективами промышленных предприятий и других организаций, а также с населением.
Пока по результатам встреч можно сказать, что население не достаточно информировано о важности возведения АЭС в стране. Очень часто поступают вопросы о безопасности возведения станции. Мы поясняем, что в случае положительного решения в Казахстане будет построен объект поколения III-III+, который является безопасным. КазАзот является производственным предприятием, специалисты которого хорошо понимают химические процессы и, конечно, задают точные и содержательные вопросы. Видно, что у коллектива есть правильное понимание ситуации. Сегодня специалисты предприятия согласились, что предприятия, работающие на угле, устаревают и наносят вред окружающей среде, возобновляемые источники энергии, в свою очередь, являются более экологичными, но их срок службы, энергоэффективность, а также иные затраты не могут конкурировать с атомной станцией. К примеру, солнечные и ветровые станции работают 15 лет, а атомная станция гарантировано прослужит 60 лет и после небольшой модернизации может работать еще 20. Топливо для АЭС – уран добывается в Костанайской области и мощность этого карьера достаточная. Примечательно, что нашу продукцию использует Китай. Также мы сообщили представителям завода на вопросы о финансировании строительства АЭС. Ожидается, что она будет возведена за счет средств государственного бюджета, а также заемных средств, – резюмировал Нурбек Карасаев.
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