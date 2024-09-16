Работники градообразующего предприятия в Мангистау поддержали возведение АЭС

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Перед собравшимся выступил директор РУ БН-350 Марат Молдагулов, который отметил, что гражданам важно принять участие в предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане, поскольку в таких вопросах важно мнение каждого гражданина.

Как специалист в области атомной энергетики, подчеркну, что сегодняшние технологии в области атомной энергетике безопасны. Конечно, всех интересуют вопросы воздействия энергии на персонал будущего предприятия, а также на экологическую ситуацию в целом – подчеркну, что они будут учитываться в ходе проработки всех технологических решений при возведении объекта. Глобальный смысл строительства атомной электростанции заключается в диверсификации экономики. При этом в Казахстане важно параллельно развивать все высокотехнологичные энергогенерирующие системы, – проинформировал Марат Молдагулов.

Заместитель главного энергетика по ТВС АО «КазАзот» Сергей Шабунин уверен, что за атомной энергетикой будущее, поскольку станции не наносят ущерб экологии и позволяют экономить газ.

Если мы думам о будущем наших поколений, важно принять положительное решение. Знаю, что наш регион не рассматривается в качестве места для возведения объекта, но хочу сказать, что его наличие могло бы помочь решить проблемы нехватки воды. Сам я выступаю за строительство АЭС, поскольку хорошо понимаю, что развитее отрасли шагнуло далеко, и реакторы нового поколения надежные и безопасны. На референдум я пойду, и буду голосовать за строительство АЭС в Казахстане, – выразил мнение Сергей Шабунин.

Председатель Мангистауского областного филиала партии AMANAT Нурбек Карасаев отмечает, что после объявления даты референдума о строительстве АЭС в Казахстане были созданы народные штабы, куда включены представители всех партий и общественных организаций, действующих в Казахстане. В связи с этим проходят встречи с трудовыми коллективами промышленных предприятий и других организаций, а также с населением.