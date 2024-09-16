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16.09.2024, 17:04

Азамат Кульбеков: Если будет построена АЭС, страна сможет полностью обеспечить себя электроэнергией

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Азамат Кульбеков – инженер отдела радиационной безопасности установки БН-350. Он окончил Евразийский национальный университет по специальности «Ядерная физика» и работает здесь 13 лет.

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По мнению эксперта, проблему нехватки воды и электроэнергии в нашей стране можно решить путем строительства атомной электростанции.

«Строительство АЭС – очень актуальный вопрос. Реакторная установка БН-350, которую мы эксплуатируем, была остановлена ​​в 1998 году постановлением правительства и проработала 25 лет. Если бы ее не остановили, атомная электростанция с огромным потенциалом продолжала бы работать. Теперь Казахстану нужна АЭС. Последние два-три года наблюдается нехватка воды и электричества. Если будет построена АЭС, страна будет полностью обеспечена электроэнергией", - говорит Азамат Кульбеков.

По мнению специалиста, если Казахстан, занимающий первое место в мире по добыче урана, будет использовать это богатство и развивать его дальше, то можно будет построить атомную электростанцию ​​и найти работу для молодежи. Инженер  отмечает, что нет причин бояться строительства АЭС.

«Нынешнюю АЭС нельзя сравнивать с предыдущими. В настоящее время строятся станции поколения 3 и 3+, где в разы усилена безопасность", - говорит эксперт.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
motor
motor
Правильно говорит, я лично ЗА
16.09.2024, 15:11
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