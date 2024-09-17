В Мангистау впервые реализуется программа «Тауарлы несие»

Советник Премьер-Министра РК Ералы Тогжанов 16 сентября прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область и ознакомился с проектами, реализуемыми в рамках в рамках программы «Ауыл аманаты», сообщает Центр общественных коммуникаций.

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Ералы Тогжанов ознакомился с работой частного предприятия «7 Lak», которое выращивает 40 голов породистых коз в селе Акшукур Тупкараганского района. Этот проект, направленный на развитие сельского хозяйства и снабжение местного рынка новой продукцией, производит около 40-45 тонн продукции в год.

Далее он осмотрел частное предприятие «АSA-NUR», которое получило льготный кредит в размере 8,6 млн тенге и открыло кондитерскую в селе Акшукур по указанной программе. Компания производит сладости и успешно работает.

Кроме того, в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района советник премьер-министра встретился с предпринимателями и выслушал их предложения. Предприниматели уверены, что проект «Ауыл аманаты» придаст импульс развитию сельскохозяйственного производства и будет способствовать поступлению на рынок качественной местной продукции.

Ералы Тогжанов также ознакомился с работой цеха по производству дверей, расположенного в жилом районе "Рауан" города Актау. Айтолкын Нарыкова получила льготный кредит в размере 8,6 млн тенге на открытие магазина. В настоящее время продукция магазина реализуется на региональном рынке по выгодной цене.

По итогам визита советник Премьер-Министра РК провел расширенное совещание с акимами городов, районов и сел области для обсуждения путей реализации проекта «Ауыл аманаты». Ералы Тогжанов положительно оценил работу в регионе и поручил продолжить реализацию проектов.

Согласно поручению Главы государства, программа «Ауыл аманаты» является специальным проектом, который принят для повышения благосостояния народа. Уровень ее реализации в Мангистауской области очень высок. В прошлом году было выделено и полностью освоено 1,2 млрд тенге. В результате уровень населения, получающий номинальную социальную помощь, снизился до 16%. Это хороший показатель. Кроме того, благосостояние населения выросло на 21%, а уровень бедности снизился до 7%. На следующий год планируется выделить 2 миллиарда тенге. Я уверен, что программа будет реализована.

Ералы Тогжанов заявил, что можно усилить работу в сфере сельского хозяйства, трудоустроить людей на селе, создать возможности, которые станут источником дохода для каждого гражданина.

На встрече особое внимание было уделено одному из важных проектов, реализуемых в рамках «Ауыл аманаты» - программе «Тауарлы несие». В рамках этой программы бизнесмен из Алматинской области Сыдык Давлетов передал Мангистау 20 верблюдов. Он выразил уверенность, что этот проект, позволяющий открыть бизнес под 2,5% кредита, поддержат и другие бизнесмены.

Сейчас по программе «Ауыл аманаты» малообеспеченным гражданам выдаются кредиты на сумму 8-9 миллионов тенге под низкий процент. Наша компания имеет 5000 верблюдов. Многие люди не занимаются животноводством, поэтому, я думаю, что будет полезно, если каждый начнет бизнес в своем селе. Двадцать верблюдов я передал Мангистауской области в качестве «Тауарлы несие». Человеку, желающему работать в нашем государстве, предоставляются все возможности. Такие предприниматели, как мы, могут помочь другим через этот проект. Первый шаг этой инициативы сделан в Мангистау, - сказал Сыдык Давлетов.

Следует отметить, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: правопорядок, экономический рост, общественный оптимизм» особо упомянул программу «Тауарлы несие», реализуемую в рамках «Ауыл Аманаты».

В прошлом году в рамках «Ауыл Аманаты» в области было выделено 1,2 млрд тенге, в результате реализовано 165 проектов.