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17.09.2024, 15:09

Кандидат технических наук: АЭС - единственный путь развития атомной энергетики РК

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Энергетика Казахстана на сегодняшний момент находится в кризисе. Более 60 процентов оборудования, по заключению Министерства энергетики,  выработало свой ресурс. О том, что делать в такой ситуации, поделился 
 Евгений Муралёв, директор Научно-исследовательского института, ассоциированный профессор кафедры энергетики и автоматизации Университета Есенова, кандидат технических наук, передаёт Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Альтернативна на сегодняшний день, считает спикер, небольшая.

Возобновляемый источник энергии  метеозависим, зависит от солнца и от ветра. Нужна какая-то устойчивая система генерации.  Газовые турбины  в достаточном количестве выбрасывают СО2. Нашим Главой государства поставлена задача - к 2060 году стать углеродо-нейтральной страной. То есть, сократить выбросы на 300 миллионов тонн. Как это сделать? Ветровая энергетика не спасет. Единственный вариант - использовать атомную энергетику, поскольку она не дает выбросов  углекислого газа, - делится Евгений Муралев. 

Он подчеркнул,  что на сегодняшний день эксплуатируются 440 атомных реакторов в 32 странах. И в их числе пережившие катастрофу Украина и Япония. Они понимают безальтернативность данного вопроса. 

 И поэтому я считаю, что Казахстан должен встать в число развитых стран и у себя эксплуатировать атомные станции нового поколения. Они безопаснее и эффективнее. Я считаю, что это единственный путь развития атомной энергетики Казахстана, - продолжил спикер.

Он привёл статистику по строительству атомных реакторов в мире.

 Среди лидеров - США, которые возводят 94 реактора. Франция строит  56 реакторов, а Китай  одновременно возводит 30 атомных энергоблоков. Впечатлили Арабские Эмираты. Богатая страна. Имеет высокий потенциал производства, и электроэнергии там в избытке, но страна, тем не менее, за последние годы построила 4 атомных энергоблока по 1200 мегаватт. При этом арабы обеспечивают  электроэнергией ряд ближайших стран. Это выгодно, безопасно и надежно. И, что немаловажно, надолго. Одной станции хватит нашим детям, внукам и даже правнукам. Надо присоединяться к большому клубу тех стран, которые эксплуатируют и собираются развивать у себя атомную энергетику, - рассуждает Евгений Муралев.

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