Кандидат технических наук: АЭС - единственный путь развития атомной энергетики РК

Энергетика Казахстана на сегодняшний момент находится в кризисе. Более 60 процентов оборудования, по заключению Министерства энергетики, выработало свой ресурс. О том, что делать в такой ситуации, поделился Евгений Муралёв, директор Научно-исследовательского института, ассоциированный профессор кафедры энергетики и автоматизации Университета Есенова, кандидат технических наук, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Альтернативна на сегодняшний день, считает спикер, небольшая.

Возобновляемый источник энергии метеозависим, зависит от солнца и от ветра. Нужна какая-то устойчивая система генерации. Газовые турбины в достаточном количестве выбрасывают СО2. Нашим Главой государства поставлена задача - к 2060 году стать углеродо-нейтральной страной. То есть, сократить выбросы на 300 миллионов тонн. Как это сделать? Ветровая энергетика не спасет. Единственный вариант - использовать атомную энергетику, поскольку она не дает выбросов углекислого газа, - делится Евгений Муралев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день эксплуатируются 440 атомных реакторов в 32 странах. И в их числе пережившие катастрофу Украина и Япония. Они понимают безальтернативность данного вопроса.

И поэтому я считаю, что Казахстан должен встать в число развитых стран и у себя эксплуатировать атомные станции нового поколения. Они безопаснее и эффективнее. Я считаю, что это единственный путь развития атомной энергетики Казахстана, - продолжил спикер.

Он привёл статистику по строительству атомных реакторов в мире.