В Актау строители поддержали идею проведения референдума

"По данным специалистов, дефицит энергии в стране ежегодно растет на 3 процента. Существует обоснованное предположение, что этот показатель со временем будет расти. В мировой практике всесторонне изучены факторы безопасности, касающиеся строительства АЭС. Сверхдержавы направляют энергию атома на развитие экономики. В Китае планируется реализация новых проектов по атомной промышленности. Отрадно, что наш Президент поощряет участие граждан в процессе принятия решений путем обсуждения народом серьезного вопроса для будущего страны. Я призываю всех принять участие в референдуме и выразить свою гражданскую позицию», - сказала член Народного штаба по поддержке строительства АЭС Газиза Тажибаева.