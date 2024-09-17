В Актау строители поддержали идею проведения референдума

Представители Народного штаба по поддержке строительства АЭС в Мангистау обменялись мнениями с сотрудниками «Айком» ЛТД по строительству комплекса стратегического значения на территории страны. Строительная компания "Айком" ЛТД уже несколько лет реализует различные проекты на рынке недвижимости региона. На совещании обсудили опыт других стран и фундаментальные научные исследования.
"По данным специалистов, дефицит энергии в стране ежегодно растет на 3 процента. Существует обоснованное предположение, что этот показатель со временем будет расти. В мировой практике всесторонне изучены факторы безопасности, касающиеся строительства АЭС. Сверхдержавы направляют энергию атома на развитие экономики. В Китае планируется реализация новых проектов по атомной промышленности. Отрадно, что наш Президент поощряет участие граждан в процессе принятия решений путем обсуждения народом серьезного вопроса для будущего страны. Я призываю всех принять участие в референдуме и выразить свою гражданскую позицию», - сказала член Народного штаба по поддержке строительства АЭС Газиза Тажибаева.
По словам главного инженера компании «Айком» ЛТД Нуралы Ошербаева, атомная энергетика станет мощным инструментом, способствующим развитию различных отраслей экономики и обеспечивающим рост валового внутреннего продукта.
"Я получил образование по специальности «строительство атомных электростанций». Сейчас в стране наблюдается дефицит энергомощностей. Однако в зоне строительства АЭС должны проводиться всесторонние научные исследования. При этом важно определить пользу, возможные риски и ущерб. Я думаю, что народ будет активен в вопросах будущего страны", - говорит Нуралы Ошербаев.
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