В Актау прошла конференция «Образование. Наука. Инновации.»

При поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области и общественного фонда «Алаш Арман» 17 сентября во Дворце торжеств «Хан шахар» состоялась конференция, посвященная молодым ученым и изобретателям региона «Образование. Наука. Инновации.». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В конференции приняли участие руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай, активная молодежь, преподаватели и студенты высших учебных заведений, учащиеся школ и представители СМИ.

Открыл конференцию директор общественного фонда «Алаш Арман» Галымжан Айтжанов и рассказал о проекте «Mangystau Coalition of Inventors».

В качестве специальных спикеров на конференцию были приглашены предприниматель и полиглот Мади Базылбек, который обладает глубокими знаниями и опытом в области образования и маркетинга, является основателем и генеральным директором «Alpha Study», руководитель проекта общественного фонда «USTEM Foundation» Нурлыбек Нуржанов и преподаватель кафедры педагогики Yessenov University, доктарант Айгерим Шарипова.

В рамках конференции спикеры поделились своим опытом с молодежью. Также участники ответили на заданные вопросы.

В завершение мероприятия выступил руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай, который наградил молодых изобретателей и ученых, внесших вклад в реализацию государственной молодежной политики в Мангистауской области.