Жители Мангистау могут подать заявку на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» до 6 октября

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о начале конкурса на получение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», назначаемого Главой государства.
В 2024 году по программе «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет разыграно 30 грантов по 3 миллиона тенге.
Целью гранта является государственная поддержка новых и существующих молодежных инициатив, направленных на формирование активного творческого молодежного сообщества.
Заявку на участие в конкурсе могут подать граждане Республики Казахстан от четырнадцати до тридцати пяти лет.
Гранты присуждаются по 6 направлениям:
«Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований;
«Культура» - предназначена для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, народных культурных традиций и искусства;
«Информационные технологии» - для внедрения и развития новых ИТ-решений и проектов, в том числе вновь запускаемых стартап-проектов;
«Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей;
«Медиа» - предназначен для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию информативного, полезного и интересного контента для молодежи;
«Волонтер» - предназначен для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных социальных проблем.
Тендерные заявки кандидатов принимаются с 5 августа по 6 октября 2024 года по электронной почте t.urpaktary2024@mail.kz.
Контактный номер: 8 (7172) 74-12-78.
Тендерные заявки принимаются на государственном и (или) русском языках. Она должна быть заполнена по форме согласно приложению 1,
Описание проекта по форме - согласно приложению 2;
Видеоматериал (не более 60 секунд) или презентация (не более 10 слайдов) по проекту;
Проект сметы на объект согласно приложению 3;
Информация об интеллектуальной собственности в формате PDF (при наличии);
Необходима копия удостоверения личности или свидетельства о рождении в формате PDF.
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