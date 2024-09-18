Жители Мангистау могут подать заявку на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» до 6 октября

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В 2024 году по программе «Тәуелсіздік ұрпақтары» будет разыграно 30 грантов по 3 миллиона тенге.

Целью гранта является государственная поддержка новых и существующих молодежных инициатив, направленных на формирование активного творческого молодежного сообщества.

Заявку на участие в конкурсе могут подать граждане Республики Казахстан от четырнадцати до тридцати пяти лет.

Гранты присуждаются по 6 направлениям:

«Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований;

«Культура» - предназначена для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» - для внедрения и развития новых ИТ-решений и проектов, в том числе вновь запускаемых стартап-проектов;

«Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей;

«Медиа» - предназначен для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию информативного, полезного и интересного контента для молодежи;

«Волонтер» - предназначен для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных социальных проблем.

Тендерные заявки кандидатов принимаются с 5 августа по 6 октября 2024 года по электронной почте t.urpaktary2024@mail.kz.

Контактный номер: 8 (7172) 74-12-78.

Тендерные заявки принимаются на государственном и (или) русском языках. Она должна быть заполнена по форме согласно приложению 1,

Описание проекта по форме - согласно приложению 2;

Видеоматериал (не более 60 секунд) или презентация (не более 10 слайдов) по проекту;

Проект сметы на объект согласно приложению 3;

Информация об интеллектуальной собственности в формате PDF (при наличии);

Необходима копия удостоверения личности или свидетельства о рождении в формате PDF.