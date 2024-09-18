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18.09.2024, 17:07

Профессор из Мангистауской области: Казахстан должен войти в список стран с углеродной нейтральностью

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Профессор, кандидат технических наук, а также президент университета «Yessenov», член Народного штаба по поддержке строительства АЭС Берик Ахметов отметил, что применение атомной энергетики будет способствовать ликвидации энергодефицита по всей стране. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Как известно, в густонаселенных регионах наблюдается дефицит мощностей. Построив АЭС, мы сможем избежать покупки электроэнергии извне. Кроме того, использование атомной энергии для нужд населения может снизить количество и, соответственно, влияние угольных электростанций, наносящих ущерб окружающей среде. 


В качестве членов регионального штаба мы обменялись мнениями с коллегами и студентами о преимуществах АЭС. На мой взгляд, масштабную тему АЭС нужно обсуждать, начиная со стен университета. АЭС, как зеленый источник энергии, также не оказывает негативного влияния на глобальную экосистему, уменьшает долю вредных отходов и химических элементов, выбрасываемых в воздух в соответствии с международными соглашениями. Основных преимуществ у АЭС много. Несомненно, это окажет существенное влияние на экономику страны и принесет новые изменения. Экологическая ситуация является главной проблемой для населения. 


Поэтому жители должны учитывать такой фактор, как безопасность АЭС для окружающей среды. Участие в референдуме, с одной стороны, отражает активность общества. На сегодняшний день необходимо показать, что население может участвовать в вопросах государственного уровня и политических решениях, - сказал Берик Ахметов.

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