Уважаемые жители Мангистауской области!

Управление здравоохранения Мангистауской области сообщает, что CALL-центр будет работать над оперативным решением возникающих у жителей региона вопросов и проблем, связанных со здравоохранением.

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Основная деятельность CALL-центра - информация о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, лекарственном обеспечении, оказании неотложной медицинской помощи, правилах постановки на учет в медицинских организациях и защите прав граждан

CALL-центр - связь 24/7

Позвонить в CALL-центр можно по телефонам 8(7292)-30-30-60 и +7 775 877 6259 или написать на почту reg_call_center@mail.ru.

Данное видео подготовлено молодёжным общественным объединением «Түпқараған жастары» по заказу управления здравоохранения Мангистауской области.