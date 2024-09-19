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19.09.2024, 10:20

Угольная и ядерная энергетика: от зависимости к технологическому прорыву

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Переход от энергетической зависимости к технологическому прорыву через строительство атомных электростанций (АЭС) — актуальная тема для многих стран, в том числе и для Казахстана. Энергетическая зависимость Казахстана в 2024 году по-прежнему остается актуальной проблемой, несмотря на активные усилия по развитию внутренней инфраструктуры и модернизации энергетических мощностей.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан производит более 112 млрд кВт/ч электроэнергии, однако на фоне растущего спроса и износа энергосетей страна остается зависимой от импорта электроэнергии, особенно в периоды пиковых нагрузок. В 2024 году импорт составил примерно 3,4 млрд кВт/ч, что свидетельствует о энергетической зависимости от соседних государств. По прогнозам специалистов Казахстанской электроэнергетической ассоциации, к 2030 году дефицит электричества составит рекордные 13,5 млрд кВт/ч. 

Основные проблемы энергетического сектора Казахстана включают изношенность электросетей, нехватку генерирующих мощностей и дефицит электроэнергии в южных регионах страны. Для решения этих вопросов правительство Казахстана планирует модернизировать и расширить энергетическую инфраструктуру.

Не первый год обсуждаются крупные проекты в сфере атомной энергетики, что, как ожидается, в перспективе поможет снизить зависимость от импорта электроэнергии и углеродной генерации. Правительство планирует ввести в эксплуатацию новые генерирующие мощности, которые при успешной реализации проектов позволят решить проблему.

Казахстан обладает значительными запасами урана, что делает строительство АЭС, работающих на ядерном топливе, логичным шагом для повышения энергетической независимости страны. Пока же уголь играет значительную роль в выработке электроэнергии. Страна обладает крупными запасами угля, особенно в таких регионах, как Карагандинский и Экибастузский бассейны. Согласно статистическим данным, более 60% электроэнергии в Казахстане производится на тепловых электростанциях, работающих на угле. Это делает уголь одним из ключевых источников энергии в стране.

Для снижения зависимости от угля и уменьшения выбросов углерода ведется работа для перехода на более чистые источники энергии. Согласно исследованиям, 1 килограмм урана, обогащенный до 4%, при полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного каменного угля, или 60 тонн нефти. Кроме этого, преимущество ядерной энергетики является возможность повторного использования топлива после регенерации. 

По мнению экспертов, использование собственных ресурсов урана и развитие атомной энергетики может уменьшить зависимость от импорта энергии и стабилизировать цены на электроэнергию.

В таких странах, как Франция, Южная Корея и Япония, АЭС играют ключевую роль в обеспечении энергетической независимости. Франция, например, получает более 70% электроэнергии от АЭС. Сторонники строительства АЭС в Казахстане считают, что возведение предприятия атомной промышленности не только позволит уйти от энергетической зависимости, но и даст возможность претендовать на лидирующие позиции в регионе в вопросах энергетической безопасности и трансфера технологий.

Для разработки и внедрения безопасных технологий по ликвидации дефицита электрической энергии власти республики должны учитывать международные стандарты безопасности и сотрудничать с мировыми агентствами, такими как МАГАТЭ. Особую важность в данной ситуации имеет обучение и подготовка специалистов в области атомной энергетики.

Мы поддержим строительство АЭС в том случае, если технология будет высокоэкологичной. На сегодня мы знаем, что есть такие технологии. Поэтому в случае, если общество поддержит инициативу возведения объекта, в рамках своих компетенций мы детально и скрупулезно изучим решения, которые будут представлены на рассмотрение, – озвучил свою позицию по вопросу строительства АЭС в Казахстане министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

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