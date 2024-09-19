Организации образования Мангистау выиграли гранты

В этом году в Мангистауской области акцент был сделан на улучшение образовательных учреждений. В результате конкурса в номинации «Лучшая организация среднего образования-2024» победила школа-лицей в селе Акшукур Түпқараганского района, а в категории «Лучшая организация технического и профессионального образования-2024» - Каракиянский профессиональный колледж.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Каждое из учреждений получило грант в размере 68 миллионов тенге, которые будут направлены на модернизацию материально-технической базы, обновление инфраструктуры и создание современного образовательного пространства.

Руководитель Каракиянского профессионального колледжа Айнур Сабиева отметила:

«Впервые в регионе был объявлен конкурс среди организаций технического и профессионального образования, и мы подали свои документы. Оценка проводилась на основе достижений колледжа за последние три года, включая участие в таких конкурсах, как WorldSkills, профессиональные соревнования и воспитательную работу. Стать лучшими среди колледжей — это большая честь. Мы выиграли денежные средства, которые были направлены на приобретение необходимого оборудования для обновления материально-технической базы. Этот грант существенно улучшит наши условия. Мы уверены, что в будущем учебном году продолжим повышать наш рейтинг и достигать высоких результатов в подобных конкурсах».

Стоит отметить, что конкурс стал значительным шагом в развитии образовательной инфраструктуры региона и открыл новые возможности для роста и совершенствования учебных заведений.