«Разъяснение государственной политики и усиление профориентационной работы» - тема встречи с молодежью Мангистау

На факультете «Бизнес и право» в университете Есенова 18 сентября состоялась встреча с молодежью региона по разъяснению государственной политики и усилению профориентационной работы, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Активные студенты университета обменялись мнениями с главным специалистом управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Ерболатом Оразмуратулы и представителем креативной индустрии Рауаном Есиркеновым.

В ходе встречи Ерболат Оразмуратулы представил потенциал и возможности карьерного роста на государственной службе и порядок получения грантов на реализацию молодежных социальных проектов в нашей области.

А Рауан Есиркенов рассказал о необходимости формирования бизнес-идей и дальнейшей реализации бизнес-стартапов, развития навыков креативного мышления для использования искусственного интеллекта и IT - технологий.

По его словам, эти навыки позволят сформировать национальный бренд с акцентом на этнокультурные особенности нашей области, что в будущем будет способствовать социально-экономическому развитию нашей области.

В конце мероприятия студенты получили ответы на интересующие их вопросы и сфотографировались на память с гостями.