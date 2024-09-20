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20.09.2024, 12:04

В Казахстане растет число сторонников АЭС – соцопрос

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По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан ОО «НИА «Институт демократии» в период с 18 августа по 17 сентября 2024 г. провело социологический опрос. Всего опрошено 8 000 респондентов старше 18 лет.

Фото с сайта kisi.kz
Фото с сайта kisi.kz

В XXI веке энергетика стала одним из ключевых факторов глобального развития, влияющих на экономическую стабильность, окружающую среду и качество жизни людей. Казахстан, обладая огромными запасами урана, подходит к важной развилке – вопросу строительства АЭС в поиске решения проблемы дефицита электроэнергии.

На момент опроса в совокупности 59,2% респондентов выразили общую готовность принять участие в голосовании. Из них твердое намерение выразили 41,6%.

Примечательно, что показатели электоральной активности практически идентичны данным, полученным в ходе предыдущего опроса общественного мнения, проведенного в августе текущего года. Тогда уровень потенциальной явки составлял 59,0%.

Каждый пятый опрошенный еще не принял окончательного решения, а 17% отметили, что однозначно не примут участие в референдуме.

В целом 60,2% казахстанцев положительно относятся к идее строительства АЭС в Казахстане. Из них 38,6% – положительно, 21,6% – скорее положительно. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в августе, число сторонников идеи строительства АЭС выросло с 53,1 до 60,2%.

Об отрицательном отношении к идее строительства АЭС говорят 24,9%, из которых резко отрицательно – 9,1%, скорее отрицательно – 15,8%. Затрудняются ответить – 14,9%.

Результаты опроса показывают, что казахстанцев прежде всего волнуют вопросы влияния АЭС на здоровье людей и окружающую среду.

Так, на вопрос «Какую информацию об атомной электростанции (АЭС), планируемой к строительству, Вы хотите узнать в первую очередь?» - 49,5% отметили «влияние на здоровье населения», 42,9% – «влияние на окружающую среду». Еще 22,8% респондентов выбрали вариант ответа «меры по предотвращению аварий и чрезвычайных ситуаций».

Полученные данные подчеркивают важность открытого диалога между государством, экспертами и населением. Строительство АЭС – это не только технический, но и социальный проект, требующий активного участия граждан.

Опрос проведен ОО «НИА «Институт демократии» в период с 18 августа по 17 сентября 2024 г. В исследовании был применен метод личного интервью (face-to-face).

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Брехня.
20.09.2024, 07:43
bigmuzzya
bigmuzzya
Брехня.
20.09.2024, 07:43
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