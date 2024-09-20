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20.09.2024, 16:12

В Актау представители Народного штаба встретились с работниками морской и судоходной отрасли

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В Актау представители Народного штаба разъяснили работникам флота Казахстана важность строительства АЭС в развитии экономики страны. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На встрече член Народного штаба, эколог Орынбасар Абдиулы заявил, что для устранения дефицита энергии необходим надежный и экологически чистый источник энергии.

 В Казахстане достаточно запасов угля. Однако выбросы от сжигания угля, особенно углекислый газ, загрязняют воздух. Хорошим  вариантом  было бы строительство гидроэлектростанций. Однако полноводных рек в Казахстане очень мало. Тенденция использования альтернативной ветровой и солнечной энергии развивается во всем мире, в том числе и в Казахстане. Технология использования водородной энергии только начала осваиваться. Необходимо их поддерживать и всесторонне развивать. Что касается природного газа, то его запасы, которые сегодня играют важную роль в обеспечении источников энергии, ограничены. А атом — это непрерывный источник энергии. Это важное решение для будущего страны. Безопасная и чистая энергетика очень популярна во многих странах мира, - говорит Орынбасар Абдиулы.

По окончании мероприятия сотрудники учреждения обменялись мнениями со спикером.

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