В Актау представители Народного штаба встретились с работниками морской и судоходной отрасли

На встрече член Народного штаба, эколог Орынбасар Абдиулы заявил, что для устранения дефицита энергии необходим надежный и экологически чистый источник энергии.

В Казахстане достаточно запасов угля. Однако выбросы от сжигания угля, особенно углекислый газ, загрязняют воздух. Хорошим вариантом было бы строительство гидроэлектростанций. Однако полноводных рек в Казахстане очень мало. Тенденция использования альтернативной ветровой и солнечной энергии развивается во всем мире, в том числе и в Казахстане. Технология использования водородной энергии только начала осваиваться. Необходимо их поддерживать и всесторонне развивать. Что касается природного газа, то его запасы, которые сегодня играют важную роль в обеспечении источников энергии, ограничены. А атом — это непрерывный источник энергии. Это важное решение для будущего страны. Безопасная и чистая энергетика очень популярна во многих странах мира, - говорит Орынбасар Абдиулы.