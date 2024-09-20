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20.09.2024, 16:13

Председатель Общественного совета Мангистауской области Онайбек Абдилов: АЭС - лучшее достижение мировой науки

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Председатель Общественного совета Мангистауской области Онайбек Абдилов отметил, что сфера освоения атомной энергии не является для Казахстана чем-то неизведанным. По его словам, необходимо не отставать от процесса развертывания атомной промышленности, который стал передовым достижением человеческой цивилизации. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам председателя Общественного совета Мангистауской области, на встречах с населением всегда мнения разделяются. Однако он убежден, что 6 октября все граждане, которые учитывали серьезность вопроса, придут на избирательные участки и проголосуют в соответствии с принятыми решениями.

 Такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Турция, уделяют особое внимание развитию атомной энергетики. Несмотря на огромные запасы нефти в Аравии и природного газа в Узбекистане, они развивают атомную отрасль. Узбекистан даже закупает уран в другой стране. А Казахстан находится на переднем плане по запасам атомного топлива. Хочу подчеркнуть, что это очень выгодно для нас. Казахстан развивается, как и другие страны, поэтому не стоит отказываться от постоянного источника энергии. Уверен, что 6 октября на референдуме наш народ примет правильное решение, - говорит Онайбек Абдилов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
elesei
elesei
Всевышний,мир Ему, поместил уран в землю Казахстана, чтобы жизнь казахов стала лучше. Алла Тағала қазақтардың тұрмысы түзелсін деп Қазақстан топырағына уран қойды.
20.09.2024, 16:25
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