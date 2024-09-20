Председатель Общественного совета Мангистауской области Онайбек Абдилов: АЭС - лучшее достижение мировой науки

По словам председателя Общественного совета Мангистауской области, на встречах с населением всегда мнения разделяются. Однако он убежден, что 6 октября все граждане, которые учитывали серьезность вопроса, придут на избирательные участки и проголосуют в соответствии с принятыми решениями.

Такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Турция, уделяют особое внимание развитию атомной энергетики. Несмотря на огромные запасы нефти в Аравии и природного газа в Узбекистане, они развивают атомную отрасль. Узбекистан даже закупает уран в другой стране. А Казахстан находится на переднем плане по запасам атомного топлива. Хочу подчеркнуть, что это очень выгодно для нас. Казахстан развивается, как и другие страны, поэтому не стоит отказываться от постоянного источника энергии. Уверен, что 6 октября на референдуме наш народ примет правильное решение, - говорит Онайбек Абдилов.