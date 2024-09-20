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20.09.2024, 16:15

Помните! Через года, через века, - помните! Поиск потомков погибших казахстанцев в Нидерландах в годы войны

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Системный поиск пропавших во время Второй мировой войны казахстанских солдат (их более 271 тыс. человек) продолжается и по сей день. Этим благородным делом уже пять лет занимается общественная организация «Atamnyn Amanaty».

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

За этот период на ее официальный сайт поступило более 9 тыс. заявок от потомков фронтовиков. Установлены места захоронения и личности около 4000 казахстанских солдат, останки 19 найденных соотечественников были доставлены на Родину и захоронены с воинскими почестями.

В рамках международного сотрудничества подписаны более 50 соглашений, среди них фонд «Советское поле славы» из Королевства Нидерландов. По утверждению директора данного фонда Ремко Рейдинга, среди военнопленных концентрационного лагеря «Амерсфорт» на территории Голландии были и казахи. И он уже доказал свое предположение. С помощью поисковиков «Atamnyn Amanaty» голландцам удалось найти потомков одного из солдат Второй Мировой войны – это семья Баратовых из Алматы. Недавно представители фонда передали список еще девяти казахстанцев захороненных на территории Голландии.

Публикуя данные наших соотечественников, надеемся, что найдутся их прямые потомки или близкие родственники:

1. Ахметов Садвакас, 1916 года рождения, пос. Жана Арка, Жанааркинский р-н, Карагандинская обл. Казахская ССР.

2. Белоусов Иван, 1911/1912 года рождения, Казахская ССР.

3. Боярский Михаил Петрович, 1890/97 года рождения, д. Яблоновка (с.Макинка) или Зауральский сс Энбекшильдерский р-н, Акмол.обл., Казахская ССР.

4. Буторин Константин Григорьевич, 1909 года рождения, Урыл/Катон-Карагай, Катон-карагайский р-н, Восточно-Каз. обл. Казахская ССР.

5. Выходцев Федор Алексеевич, 1911/1912 года рождения, с.Малонарымка/с.Свинчатка, Семеновский р-н, Акмолинская обл. Казахская ССР.

6. Деревянко Трофим Павлович, 1906 года рождения, Ленгерь-Уголь, Ленгерский р-н, Южно-Каз.обл. Казахская ССР.

7. Тостанов Сургай, 1897/1902 года рождения, Колхоз Актас, Красногорский р-н, Джамбульская обл. Казахская ССР.

8. Тягиев А.З, год рождения неизвестно, Казахская ССР.

9. Турамбаев Адылхан, 1917 года рождения, с.Аксяганак, Жана-Аульский сс. Рузаевский р-н. Акмолинская обл. Казахская ССР.

Если возникнут вопросы, звоните: 8 776 828 45 35; 8 776 828 45 34.

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