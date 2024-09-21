Строительство АЭС в Казахстане: ответ на энергетические вызовы будущего

Строительство атомной станции в Казахстане должно стать важным шагом для ответа на предстоящие энергетических вызовов, которые будут актуальны в самое ближайшее время. Развитие атомного энергетического сектора в стране позволит снизить зависимость от углеводородов, увеличить стабильность энергоснабжения и минимизировать выбросы парниковых газов.

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Электроэнергетическая отрасль Республики Казахстан является основой жизнеобеспечения страны, функционирования и развития экономики. Стратегически важной для развития экономики задачей является своевременный ввод новых, реконструкции и модернизации действующих генерирующих мощностей и электросетевых активов для решения внутренних задач по обеспечению ресурсами.

Спрос на электроэнергию, растущий вместе с развитием мировой экономики, частью которой является Казахстан, требует строительства новых энергоблоков. С ростом населения и экономики страны он только увеличивается, что особо ощущается в крупных городах и индустриальных центрах. На сегодняшний день реалии таковы, что энергетическая инфраструктура часто не справляется с пиковыми нагрузками, это приводит к дефициту электроэнергии в некоторых регионах. Согласно последним данным, в год Казахстан производит около 113 млрд кВт/ч электроэнергии, тогда как потребляет 128 млрд кВт/ч.

Большая часть энергетической инфраструктуры страны, включая электростанции, линии электропередач и распределительные сети, устарела и нуждается в модернизации. Старение оборудования увеличивает риск аварий, перебоев в подаче электроэнергии и снижает общую эффективность энергосистемы.

Как отмечает заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова, изношенность генерирующего оборудования на действующих станциях составляет 70%.

Также 70% электростанций работают на угле, так что страна в значительной степени зависит от угольной энергетики. Это противоречит мировой политике перехода к углеродной нейтральности (сведение к нулю выбросов парниковых газов, выделяемых при производстве товаров и услуг). Данный факт также создает экологические и климатические вызовы. Международное сообщество оказывает давление на страны с высоким уровнем выбросов СО2 для перехода на более чистые источники энергии.

В рамках международных обязательств Казахстан планирует к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Это требует значительных инвестиций в энергоэффективные технологии, реформирование энергетической политики и активное участие частного сектора.

В условиях глобального тренда на декарбонизацию Казахстан стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетическом балансе. Однако страна сталкивается с вызовами, связанными с медленным развитием ВИЭ, недостаточными инвестициями и нехваткой инфраструктуры для интеграции таких источников в общую сеть.

Конечно, в нашей стране развиваются возобновляемые источники электроэнергии – уже сейчас 148 проектов – ветростанции, солнечные станции, крупные инвестпроекты. Но, к сожалению, ВИЭ являются нестабильными, потому что зависят от природных условий. Для развития экономии и промышленности необходимо обеспечить объекты, стабильно генерирующие электроэнергию. Весь мир смотрит на зеленую энергетику, поэтому мы тоже рассматриваем этот вопрос, - цитирует Мурсалову издание «Огни Мангистау».

Значительную часть добываемой нефти и газа Казахстан экспортирует, что делает его энергетический сектор зависимым от колебаний на мировых рынках. Любые изменения цен или условий торговли могут негативно сказаться на внутренней энергетической стабильности.

Для преодоления вызовов Казахстану предстоит искать баланс между устойчивым экономическим ростом, переходом на более чистые технологии и обеспечением энергетической безопасности.

На сегодняшний день ядерная энергетика продолжает оставаться одним из самых перспективных направлений. Эксперты уверены, что атомная энергетика поможет Казахстану удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, особенно на фоне расширения промышленного сектора и урбанизации. Без строительства АЭС обеспечение долгосрочной энергетической независимости и безопасности представляется довольно сложной задачей.