Атомная энергетика Казахстана: стратегия и перспективы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в последние годы активно высказывается о развитии атомной промышленности и ядерной энергетики в стране, подчеркивая ее важность для долгосрочного экономического и экологического развития Казахстана. Ключевые аспекты ядерной стратегии Казахстана включают ряд направлений.

Глава государства неоднократно говорил, что Казахстан рассматривает возможность строительства атомной электростанции (АЭС). Токаев отметил, что потребность в устойчивых источниках энергии возрастает, особенно с учетом перспектив роста экономики и увеличения спроса на электроэнергию. Строительство АЭС рассматривается как шаг к обеспечению энергетической безопасности страны и снижению выбросов углекислого газа.

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин подчеркивает, что для обеспечения энергобезопасности в стране необходимо диверсифицировать производство электроэнергии.

Казахстан находится на первом месте по производству урановой продукции. Однако добытые полезные ископаемые уходят за границу, поскольку в стране нет внутреннего потребления, а завод по производству ядерного топлива для атомных электростанций поставляет продукцию за рубеж. Для развития атомной̆ энергетики у нас есть все основы и научная база. Это, например, Национальный̆ ядерный центр, и это действительно мировой уровень. Разработка таких высокотехнологичных направлений, как атомная энергетика даст импульс для развития электроэнергетики и поднимет ее на более высокий технологический̆ уровень. Но также есть и политические моменты: государство, которое развивает атомную энергетику, имеет значительно больший политический вес наряду со странами, обладающими высокими технологиями, - цитирует Жантикина редакция газеты «МК в Казахстане».

Республика является одним из крупнейших производителей урана в мире, в связи с чем подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления позиций страны на международных рынках. Развитие атомной отрасли должно быть ориентировано не только на внутренние нужды, но и на увеличение экспорта, что поспособствует укреплению экономики страны.

Особую важность имеет внедрение современных технологий в атомной промышленности и разработки инноваций в этой сфере. Данный аспект включает развитие безопасных технологий переработки урана, а также участие Казахстана в международных научных проектах, связанных с атомной энергетикой.

В своих выступлениях Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно акцентировал внимание на безопасности и соблюдении международных экологических стандартов при развитии атомной отрасли. Он подчеркивает, что все проекты в этой сфере должны соответствовать высоким нормам безопасности, чтобы избежать негативных последствий для населения и окружающей среды.

Генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан Эрлан Батырбеков убежден в безопасности современной атомной энергетики.

Сегодня в мире проектируются реакторы IV поколения, строятся и успешно эксплуатируются реакторы поколения III+. Уроки, которые преподала атомная энергетика в прошлом, не прошли бесследно, и при разработке современных установок учтены все инциденты и аварии, случившиеся на станциях предыдущих поколений, а также инциденты и аварии, которые в принципе могут произойти. Современное поколение реакторов имеет так называемые активные и пассивные системы безопасности, которые при любом проектном инциденте или аварии способны привести реактор в безопасное состояние даже без участия человека. Пассивные системы безопасности работают под действием природных сил и физических законов, которые, как говорится, не обманешь. Это, к примеру, гравитация, способствующая введению в активную зону поглощающих стержней, прекращающих ядерную реакцию при исчезновении электричества для собственных нужд на станции. В случае если гипотетическая авария с плавлением активной зоны произойдет, у таких реакторов есть множество рубежей защиты от выхода радиоактивных веществ за пределы площадки атомной станции, а также системы и алгоритмы так называемого управления аварией, - цитирует Батырбекова редакция газеты «МК в Казахстане».

Для успешного развития атомной отрасли значение имеет партнерство с международными организациями и странами, обладающими передовыми технологиями в области ядерной энергетики. На сегодняшний день Казахстан активно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими странами по вопросам ядерной безопасности и разработки мирного атома.

Генеральный директор научно-технического центра безопасности ядерных технологий Ирина Тажибаева подчеркивает, что развитие атомной энергетики требует соблюдения принципов радиационной и ядерной безопасности, наличия регуляторной базы, независимого регулирующего органа, соблюдения международных соглашений, компетентных специалистов, пишет редакция газеты «МК в Казахстане».