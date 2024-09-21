Сенаторы обменялись мнениями с мангистаускими нефтяниками о важности строительства АЭС

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Депутат Сената Парламента РК Суйиндык Алдашев выразил мнение о важности атомной энергетики для увеличения доли производства, ставшей стержнем экономики страны.

Сегодня в стране развиваются производственные мощности,нагрузка на сети электроснабжения растет. Энергетический дефицит по республике становится очевидным. По статистике, в период с 2022 по 2023 годы в стране было израсходовано 115 млрд кВтч энергии, а произведено 112 млрд кВтч. Электроэнергию на 3 млрд кВтч мы закупаем у России. АЭС это современный проект. В настоящее время в Турции ведется строительство АЭС передового типа.

Депутаты Сената отметили, что строительство АЭС обеспечит энергетическую безопасность страны и снизит зависимость от топливно-энергетических ископаемых ресурсов.

Государство предлагает новые инициативы для идеального будущего страны. Необходимо поддерживать проекты, начатые на благо народа. Строительство АЭС в перспективе обеспечит население источником энергии в полном объеме. Думаю, что строительство АЭС будет способствовать диверсификации источников энергоснабжения страны, снижению зависимости от угля и газа.“,- отметил сотрудник Озенмунайгаза Жасулан Еркасымов.

Также в ходе встречи были обсуждены возможности атомной энергетики, перспективы развития новых производств и создания достойных условий труда.