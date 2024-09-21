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21.09.2024, 17:12

Сенаторы обменялись мнениями с мангистаускими нефтяниками о важности строительства АЭС

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Народные избранники посетили ряд производств Мангистау, провели информационно-разъяснительную работу среди работников нефтяной промышленности относительно строительства АЭС, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Депутат Сената Парламента РК Суйиндык Алдашев выразил мнение о важности атомной энергетики для увеличения доли производства, ставшей стержнем экономики страны.

Сегодня в стране развиваются производственные мощности,нагрузка на сети электроснабжения растет. Энергетический дефицит по республике становится очевидным. По статистике, в период с 2022 по 2023 годы в стране было израсходовано 115 млрд кВтч энергии, а произведено 112 млрд кВтч. Электроэнергию на 3 млрд кВтч мы закупаем у России. АЭС это современный проект.   В настоящее время в Турции ведется строительство АЭС передового типа.   

Депутаты Сената отметили, что строительство АЭС обеспечит энергетическую безопасность страны и снизит зависимость от топливно-энергетических ископаемых ресурсов. 

Государство предлагает  новые инициативы для идеального будущего страны. Необходимо поддерживать проекты, начатые на благо народа. Строительство АЭС в перспективе обеспечит население источником энергии в полном объеме. Думаю, что строительство АЭС будет способствовать диверсификации источников энергоснабжения страны, снижению зависимости от угля и газа.“,- отметил сотрудник Озенмунайгаза Жасулан Еркасымов. 

Также в ходе встречи были обсуждены возможности атомной энергетики, перспективы развития новых производств и создания достойных условий труда.

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