Сенатор Бекбол Орынбасаров: АЭС важна для будущего страны

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров, приехавший в Мангистаускую область с рабочей поездкой, в ходе встречи с сотрудниками месторождений Каражанбас и Каламкас обсудил потенциал атомной энергетики, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Реакторная установка БН-350 работала в Мангистауской области Советского Союза. В то время мы использовали всего 23-24% электроэнергии. Сейчас дефицит энергии очевиден. Поэтому в будущем АЭС станет эффективным и стабильным источником энергии, - сказал Бекбол Орынбасаров.

Следует отметить, что АЭС – это современный проект. Сегодня атомные электростанции строятся в 31 стране мира,например, в Турции строится атомная электростанция. Кроме того, проект реализуется при сотрудничестве других государств.