Мобилограф Амир Ташметов: Даже телефон требует электроэнергию

Мобилограф Амир Ташметов, который даёт мастер-класс для представителей этой профессии, считает, что электроэнергию следует экономить и что это возможно при наличии АЭС, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Амир Ташметов - один из участников фестиваля для мобилографов, который проходит сегодня, 22 сентября, и посвящён Дню города. Он даёт уроки своим начинающим коллегам.

Мастер-класс для представителей этой современной и интересной профессии начался с самого утра. Амир Ташметов в интервью ЦОКу подчеркнул, что электроэнергию необходимо экономить.

Спикер отмечает, что вся его работа выполняется через телефон и другую технику. И он понимает, насколько важна для будущего поколения электроэнергетика.