Мобилограф Амир Ташметов: Даже телефон требует электроэнергию

Мобилограф Амир Ташметов, который даёт мастер-класс для представителей этой профессии, считает, что электроэнергию следует экономить и что это возможно при наличии АЭС, сообщает Центр общественных коммуникаций.
Амир Ташметов - один из участников фестиваля для мобилографов, который проходит сегодня, 22 сентября, и посвящён Дню города. Он даёт уроки своим начинающим коллегам.
Мастер-класс для представителей этой современной и интересной профессии начался с самого утра. Амир Ташметов в интервью ЦОКу подчеркнул, что электроэнергию необходимо экономить.
Спикер отмечает, что вся его работа выполняется через телефон и другую технику. И он понимает, насколько важна для будущего поколения электроэнергетика.
У нас в Алматы загрязненный воздух, а в Актау есть проблемы с электроэнергией. Нужно беречь её как зеницу ока, потому как она реально у нас в дефиците. Но я надеюсь, что вскоре эта проблема решится, ибо будет принято здравое решение строить атомные электростанции. Я за будущее, - делится Амир Ташметов.
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