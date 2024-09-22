МАГАТЭ: усовершенствованные реакторы отвечают требованиям повестки дня

Шестого октября текущего года в Казахстане пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС). Специалисты поясняют, что в случае принятия положительного решения, современные технологии, которые планируется использовать при строительстве объекта, будут соответствовать высочайшим мировым стандартам безопасности, что подтверждается мировым опытом эксплуатации таких станций и отсутствием значительных рисков.

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Эксплуатация АЭС может быть связана с потенциальными рисками для здоровья населения и окружающей среды, поэтому безопасность является приоритетом в их работе. В Республике Казахстан продолжается обсуждение вопросов безопасности при реализации масштабного проекта.

Генеральный директор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Рустем Кабжанов в интервью интернет-изданию Zakon.kz отмечает, что несмотря на споры, современные атомные электростанции являются высокотехнологичными объектами, оснащенными новейшими системами защиты и контроля.

Важно понимать, что «мирный атом» фундаментально отличается от военного использования ядерной энергии. Трагедия Семипалатинского полигона, повторения которой опасаются жители страны, связана с испытаниями ядерного оружия, в то время как АЭС предназначены исключительно для мирной и крайне важной цели – производства электрической энергии. К тому же, Казахстану известен опыт эксплуатации атомного реактора в городе Актау, который не только вырабатывал электроэнергию, но и позволял опреснять воду, – цитирует Кабжанова Zakon.kz.

Эколог также прокомментировал один из часто задаваемых вопросов на публичных обсуждениях – он касается возможного воздействии на озеро Балхаш, в районе которого может быть построена АЭС.

Эксперты уверяют, что вода, используемая для охлаждения реакторов, не будет возвращаться в озеро, что полностью исключает риск термального или радиоактивного загрязнения. Все технологические решения должны быть четко закреплены в технической документации, подкреплены соответствующими проектными документами и должны пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим экологическим законодательством Казахстана, – пояснил Р. Кабжанов.

На сегодняшний день для минимизации рисков в ходе эксплуатации АЭС и обеспечения безопасности данного процесса действительно применяются прогрессивные подходы, позволяющие предупредить возможные риски. Соблюдение основных принципов позволяет свести риски эксплуатации АЭС к минимуму и гарантировать безопасную работу для общества и окружающей среды.

Современные АЭС оснащены многоуровневыми барьерами, которые предотвращают утечки радиации. В их числе физические барьеры: топливные элементы, герметичные оболочки реактора, защитные купола. А также технические системы безопасности: системы охлаждения, аварийные насосы, автоматические системы аварийной остановки. Большое значение имеют и организационные меры: подготовка персонала, регулярные тренировки по аварийным сценариям.

Регулярные инспекции и модернизация всех компонентов АЭС позволяют своевременно выявлять потенциальные дефекты. Стареющие элементы заменяются новыми, а устаревшие технологии модернизируются.

Международные и национальные стандарты безопасности регламентируют все этапы эксплуатации АЭС. Например, МАГАТЭ разрабатывает рекомендации и нормы по безопасности, а национальные регулирующие органы, которые контролируют их соблюдение.

Для обмена опытом и предотвращения инцидентов страны активно сотрудничают через международные организации (МАГАТЭ, WANO). Это позволяет делиться данными, улучшать технологические стандарты и развивать методы контроля.

Новые поколения реакторов (например, реакторы поколения III+ и IV) обладают улучшенными характеристиками безопасности, включая пассивные системы охлаждения, которые работают без вмешательства человека.

В случае положительного решения, ожидается, что первая атомная электростанция (АЭС) в Казахстане начнет работу к 2035 году, то есть до запуска пройдет еще десяток лет. Наука не стоит на месте, поэтому можно надеется, что барьеры, предотвращающие разного рода риски, а также сами технологии будут только совершенствоваться.

Согласно данным Международного агентства по атомной энергетике, сделать ядерную энергетику более доступным, устойчивым и экономичным вариантом производства электроэнергии с малым объемом выбросов углекислого газа помогут усовершенствованные реакторы. Благодаря улучшенным характеристикам безопасности и оптимизации проектных решений с учетом минимизации издержек, эти реакторы, как ожидается, откроют возможности для большей экономии, ускорения процессов лицензирования и получения одобрения общественности — что в конечном итоге позволит странам обратиться к ядерной энергетике как к средству достижения своих целей в области борьбы с изменением климата.

Усовершенствованные реакторы, которые проектируются с расчетом на эксплуатацию в течение шести или более десятков лет и предполагают ускоренный процесс лицензирования, отвечают всем требованиям повестки дня в области смягчения последствий изменения климата, которая ставит во главу угла быструю осуществимость и долгосрочную устойчивость проектов, – отметили специалисты МАГАТЭ. – Ключевое значение для будущего ядерной энергетики имеет привлечение внимания общественности и получение одобрения с ее стороны, и с учетом того, что в проекты реакторов продолжают вноситься улучшения как в плане безопасности, так и в экономическом плане, отношение мирового сообщества к этому важному направлению низкоуглеродной энергогенерации также будет улучшаться.

Усовершенствованные реакторы и связанные с ними виды топлива и топливные циклы — это передовой рубеж ядерно-энергетических технологий. В основе этих проектов лежит более шестидесяти лет исследований, разработок и обобщения практического опыта в сфере ядерной энергетики.