В областном онкологическом диспансере 23 сентября пройдет совещание по теме "вакцинация против вируса папилломы человека".

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау



На повестке дня:

1. Организация вакцинации против вируса папилломы человека.

2. Важность проведения вакцинации против вируса папилломы человека в РК, причины включения в национальной программы иммунизации, международная практика.



️Спикеры:

1. Бекболат Избасаров - руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области

2. Марал Кадыр - главный внештатный эпидемиолог Мангистауского областного управления здравоохранения.



Адрес: 1А микрорайон, онкологический диспансер области, в 17:00.

Приглашаем принять активное участие в мероприятии!