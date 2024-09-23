В областном онкологическом диспансере 23 сентября пройдет совещание по теме "вакцинация против вируса папилломы человека".
На повестке дня:
1. Организация вакцинации против вируса папилломы человека.
2. Важность проведения вакцинации против вируса папилломы человека в РК, причины включения в национальной программы иммунизации, международная практика.
️Спикеры:
1. Бекболат Избасаров - руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области
2. Марал Кадыр - главный внештатный эпидемиолог Мангистауского областного управления здравоохранения.
Адрес: 1А микрорайон, онкологический диспансер области, в 17:00.
Приглашаем принять активное участие в мероприятии!
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