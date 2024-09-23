Мангистауский мобилограф Дархан Куанали: АЭС – отличный источник энергии

По мнению видеооператора, молодые люди всегда должны думать о будущем. А будущее будет эпохой робототехники, компьютеров, а значит потребуется много электроэнергии.

На мой взгляд, у АЭС больше преимуществ. Я, конечно, понимаю, что представители среднего поколения обеспокоены строительством и безопасностью АЭС. Однако нам нужно жить согласно требованиям времени. Наши бабушки и дедушки не понимали преимуществ мобильных телефонов. А сейчас деньги мы зарабатываем благодаря мобильному телефону. Что-то новое всегда пугает. Но мы должны не отставать от развитых стран, а двигаться вперед, - говорит Дархан Куанали.