Заслуженный энергетик Кадырхан Ермекбай: АЭС признаны одними из наиболее экологически чистых

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Кадырхан Ермекбай отметил, что в энергосистеме Республике Казахстан в последние годы ощущается острый недостаток электроэнергии. Связано это с ростом количества электроприемников у населения, активным строительством и вводом в эксплуатацию нового жилья и производственных объектов. Для покрытия дефицита Национальный оператор в лице АО «КЕGОC» вынужден ежесуточно закупать по высоким ценам недостающие объёмы электроэнергии в соседней Российской Федерации у РАО ЕЭС. Стоит также учитывать значительный физический износ существующего генерирующего оборудования на электростанциях Республики, следствием чего является их частая остановка для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Заслуженный энергетик убежден, что стабильное развитие любого государства невозможно без обеспечения надежного электроснабжения всех потребителей. Кадырхан Ермекбай рассказал об эффективности различных типов электростанций, подчеркнув их ключевые отличия в производительности и экологичности.

Строительство ветровых и солнечных электростанций - дело перспективное, оказывает минимальный ущерб для окружающей среды. Но эти электростанции имеют очень существенный недостаток. Они работают только при наличии ветра или солнца, соответственно, а ведь электроэнергия необходима всегда, независимо от погоды и времени суток.

Строительство мощных гидроэлектростанций в нашей стране невозможно, так как отсутствуют полноводные реки, к тому же возникает необходимость затопления обширных территорий для строительства водохранилищ, без которых работа указанных станций невозможна.

Угольные электростанции признаны самыми экологически «грязными» и наносят огромный вред окружающей среде и здоровью населения за счет образования угольной пыли при добыче и транспортировке, выброса огромного количества вредных веществ, образующихся при его сжигании в топках, загрязнении территорий за счет накопления миллионов тонн золы (золоотвалы) в период эксплуатации.

Газовые электростанции сегодня считаются одними из экологически чистых. Это подтверждается тем, что многие европейские страны активно переходят с угольных электростанций на газовые, стремясь уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Однако в условиях Казахстана к разведанным запасам газа следует относиться бережно, чтобы оставить это природное богатство для блага наших будущих поколений. Атомные электростанции авторитетными международными экспертными организациями признаны одними из наиболее экологически чистых, т. е. не загрязняющими природную среду. В мире в настоящее время в эксплуатации находятся 440 атомных энергоблоков. Во Франции на протяжении десятков лет функционируют 58 атомных энергоблоков, обеспечивающие 70,6% всей потребляемой электроэнергии страны, на территории США 98 энергоблоков, 15 в Великобритании, 25 энергоблоков успешно работают в Южной Корее, 48 в Китае.

Помимо этого, атомные электростанции успешно работают в таких высокоразвитых странах мира как Швеция, Финляндия, Канада и т. д. На стадии строительства в различных странах в настоящее время находится еще 54 атомных энергоблока. Безопасность атомных электростанций на сегодняшний день находится на высочайшем технологическом уровне.