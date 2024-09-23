Конкурс казахских пословиц среди представителей других национальностей прошел в Актау

В Актау в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и языкового развития города состоялся конкурс на знание пословиц и поговорок среди представителей различных национальностей под названием «Тіл – тарихтың айнасы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было организовано общественным фондом «Саламатты Ел». Его цель — воспитание молодежи через привитие любви к Родине, укрепление нравственных ценностей и продвижение казахского языка, как средства межнационального общения.

Конкурс на знание пословиц состоял из 4 этапов. Участники читали пословицы и поговорки — народную мудрость (1 минута на выполнение), расшифровывали их смысл, продолжали начатые пословицы и демонстрировали знание пословиц в соответствии с порядком их произношения, – сказал главный специалист Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков Айзанат Кенжегул.

По итогам конкурса участники были награждены дипломами и специальными призами.

I место: Руслан Ганжа

II место: Светлана Панова

III место: Нурбек Жолдасбаев