Безопасность и экологичность мирного атома: за всю историю АЭС «спасли» около 1,8 млн человек

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Прежде всего основные обновления включают повышенные стандарты безопасности. В их числе пассивные системы безопасности, поскольку современные АЭС оснащаются системами, которые обеспечивают автоматическое охлаждение и остановку реактора в случае аварии без участия операторов. Эти системы полагаются на физические законы, такие как гравитация и естественная циркуляция, чтобы исключить человеческий фактор. Если говорить о других обновлениях, то новые проекты атомной индустрии учитывают защиту от природных катастроф и техногенных угроз. По предварительным данным, именно такие системы рассматриваются для применения на планируемой атомной станции в Казахстане.

На планируемой АЭС в Казахстане будут использовать реакторы III и III+ поколения, соответствующие строжайшим стандартам МАГАТЭ. Также стоит отметить экологичность АЭС и, что самое важное и главное, отсутствие выбросов углекислого газа в атмосферу, – проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан.

Рекомендуемым местом размещения АЭС назван район озера Балхаш вблизи села Улкен Алматинской области. Жители населенного пункта считают, что генерация энергии с применением мирного атома решит вопросы снабжения данным ресурсом ряд территорий страны.

Мир меняется, растет потребление электроэнергии, а наши электростанции, построенные в 70-х годах прошлого века, устарели, поэтому необходимы стабильные источники энергоснабжения, и атомная энергетика — это решение проблемы. Да, есть опасения, но современные реакторы безопасны, а в Казахстане есть 57-летний опыт работы с атомными технологиями без серьезных аварий. АЭС — это чистая энергия, независимость от внешних поставок и рабочие места. Строительство АЭС в Улкене — это шанс для страны использовать имеющийся научный потенциал и создать полноценную атомную отрасль. Я с 1985 года жду эту стройку, и по-человечески считаю, что атомная станция нужна для наших детей и будущего, — цитирует жителя села Улкен Сергея Третьякова сетевое издание Orda.kz.

Один из главных аргументов противников строительства АЭС заключается в том, что деятельность предприятия нарушит и без того хрупкую экосистему озера Балхаш. Тему комментирует независимый эксперт Мухамедкали Оспанов.

Нет, я с этим не могу согласиться. Есть несколько методов, если это градирня (устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха, – ред.), то большая часть тепла выбрасывается в атмосферу, и озеро никак не страдает. Если это охлаждение водой из водоема, то я могу сказать, что видел пруд-охладитель на Смоленской атомной станции, и, если вы не знаете, что это пруд-охладитель, то вы видите обычный водоем в городе Десногорске, где люди рыбачат, отдыхают, плавают. Площадь этого водоема составляет где-то 0,2 процента от площади Балхаша – и он справляется с охлаждением АЭС мощностью 3 ГВ. А мы хотим 2.4. То есть, масштаб сопоставимый – и там ничего не происходит. Поэтому говорить о том, что Балхаш перегреется, несерьезно… То есть, это вопрос решаемый, – цитирует Оспанова редакция обзорно-аналитического журнала «Exclusive».

Новые стандарты безопасности при разработке технологий для атомного энергетического сектора учитывают уменьшение выбросов и снижение воздействия на окружающую среду. Кроме этого, реакторы разрабатываются с целью минимизации образования отходов, в том числе с использованием технологий переработки топлива.

Современные реакторы обладают более высокой энергетической эффективностью, что снижает количество потребляемого топлива и, соответственно, количество отходов. Особое внимание уделяется очистке выбросов, предотвращению утечек и контролю загрязнений на всех стадиях работы станции.

Все новые стандарты разрабатываются в сотрудничестве с международными организациями, такими как МАГАТЭ, и соответствуют глобальным целям устойчивого развития.

Указанные меры направлены на повышение уровня безопасности и минимизацию экологического воздействия при эксплуатации АЭС, что делает их более привлекательными в условиях растущих экологических требований и перехода к низкоуглеродной экономике. Однако на сегодняшний день примерно 44% всей мировой электроэнергии производится с использованием угля. В Казахстане этот показатель равен примерно 72%, при том, что сжигание ископаемых топлив наносит существенный вред окружающей среде.