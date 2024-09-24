Преимущества АЭС разъяснили работникам мангистауских учреждений депутаты Сената

О преимуществах, которое принесёт строительство АЭС, рассказали депутаты Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и Суиндик Алдашев. Они встретились с работниками ряда учреждений Мангистау, куда прибыли с этой целью, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Разъяснительную работу парламентарии проводят третий день подряд. Вчера, 23 сентября, они встретились с работниками ТОО «Опреснительный завод Каспий», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», посетили также АО «КазТрансОйл» и ГКП «Актауское управление электрических сетей». Работникам этих учреждений разъяснили, какие перспективы получит страна, если её жители проголосуют за строительство атомной электростанции. Депутаты подчеркнули, что это позволит обеспечить энергетическую безопасность Казахстана.

Участники встречи затронули проблемы отечественного энергетического потенциала, обсудили вопросы мирового опыта, безопасности выбора технологий.

Присутствовавшие на встрече работники учреждений поддержали инициативу строительства атомной электростанции и отметили, что такая разъяснительная работа чрезвычайно важна для населения.

После сегодняшнего совещания я пришел к выводу, что АЭС - одно из тех сооружений, которые нужны нашей стране. Это создает условия для ликвидации дефицита электроэнергии. Для того, чтобы избежать этих проблем в будущем, мы должны сегодня позаботиться о своих собственных мощностях, - делится инженер по охране труда и промышленной безопасности ТОО «Ореснительный завод Каспий» Акжол Кокенов.

Главный инженер «Актауского управления электрических сетей» Этирбек Махамбетов также поделился своим мнением об АЭС.

Казахстану нужно построить АЭС. Логика в том, что она не требует дополнительного газа, угольного топлива. Есть возможность 50-летнего непрерывного электроснабжения. Электричества будет вполне достаточно. С этой стороны проблем не возникает, - говорит Этирбек Махамбетов.

Он и другие работники учреждения призвали всех мангистаусцев проголосовать «за» на референдуме, который состоится 6 октября.