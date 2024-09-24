В Мунайлы народный штаб встретился с медицинскими работниками

Члены районного народного штаба 23 сентября встретились с сотрудниками Мунайлинской центральной районной поликлиники. На встрече было разъяснено Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана и обсужден вопрос строительства АЭС. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Члены районного народного штаба рассказали, как изменится экономическое положение страны в случае строительства АЭС. Она поможет решить энергетические проблемы в стране и создать основу для устойчивого развития в будущем.

«Реализуются несколько проектов по решению дефицита электроэнергии в стране. Так, к 2035 году планируется ввести в эксплуатацию 26,5 млрд кВтч новой мощности. В связи с этим динамично развивается сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В первом полугодии 2024 года доля источников ВИЭ в общем производстве электроэнергии достигла 6,5%. Тем не менее, учитывая, что они зависят от погоды, нельзя сильно полагаться на энергию солнца и ветра. Во всяком случае, мы должны правильно понимать, что единственный путь в кардинальном решении дефицита-это АЭС», - сказали члены Народного штаба.

В завершение встречи сотрудники коллектива высказали свое мнение по теме и заявили, что примут участие в референдуме, который состоится 6 октября.