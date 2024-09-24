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24.09.2024, 11:06

В Мунайлы народный штаб встретился с медицинскими работниками

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Члены районного народного штаба 23 сентября встретились с сотрудниками Мунайлинской центральной районной поликлиники. На встрече было разъяснено Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана и обсужден вопрос строительства АЭС. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Члены районного народного штаба рассказали, как изменится экономическое положение страны в случае строительства АЭС. Она поможет решить энергетические проблемы в стране и создать основу для устойчивого развития в будущем.

«Реализуются несколько проектов по решению дефицита электроэнергии в стране. Так, к 2035 году планируется ввести в эксплуатацию 26,5 млрд кВтч новой мощности. В связи с этим динамично развивается сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В первом полугодии 2024 года доля источников ВИЭ в общем производстве электроэнергии достигла 6,5%. Тем не менее, учитывая, что они зависят от погоды, нельзя сильно полагаться на энергию солнца и ветра. Во всяком случае, мы должны правильно понимать, что единственный путь в кардинальном решении дефицита-это АЭС», - сказали члены Народного штаба.

В завершение встречи сотрудники коллектива высказали свое мнение по теме и заявили, что примут участие в референдуме, который состоится 6 октября.

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