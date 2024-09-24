Строительство АЭС в Казахстане: куда девать отходы?

Управление радиоактивными отходами на атомных электростанциях (АЭС) представляет собой важнейший аспект обеспечения ядерной безопасности. Основной целью данной работы является минимизация воздействия радиации на окружающую среду и человека, что достигается за счет строгого контроля на всех этапах обращения с отходами, начиная с их образования и заканчивая окончательной утилизацией.

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В Казахстане 6 октября пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства атомной станции. В случае принятия положительного решения, строительству и вводу АЭС в эксплуатацию будут предшествовать несколько ключевых этапов, включающих технические, правовые, организационные, а также экологические аспекты, связанные с управлением отходами.

Управление радиоактивными отходами на АЭС — многоэтапный процесс, требующий строгого соблюдения технологий и международных стандартов для минимизации рисков, связанных с их утилизацией и длительным хранением.

На АЭС образуются разные виды радиоактивных отходов, которые разделяются на низко-, средне- и высокоактивные, в зависимости от уровня радиации. Низко- и среднеактивные отходы (например, рабочие материалы и оборудование, загрязненные радиоактивными веществами) требуют применения защитных мер, но их хранение и переработка более просты. Высокоактивные отходы, к которым относятся отработавшее ядерное топливо и отходы, образующиеся в результате его переработки, требуют особого подхода из-за высокого уровня радиации и длительного периода полураспада.

Первыми шагами в управлении отходами являются их сбор, сортировка и кондиционирование. После сбора радиоактивные отходы упаковываются в специальные контейнеры, которые предотвращают утечку радиации. Этот процесс также включает стабилизацию отходов с использованием специальных материалов, таких как стекло или бетон, для предотвращения миграции радиоактивных элементов в окружающую среду. Низко- и среднеактивные отходы после упаковки направляются на временное хранение, где они могут находиться десятилетиями до достижения безопасного уровня радиации, после чего их захоронят на специальных полигонах.

Высокоактивные отходы требуют более сложных мер безопасности. Отработавшее ядерное топливо часто помещается в бассейны выдержки для его охлаждения и снижения уровня радиации. После охлаждения его могут либо переработать, выделив пригодные для повторного использования материалы, либо поместить на длительное хранение в глубокие геологические хранилища. Эти хранилища располагаются в стабильных геологических структурах, что обеспечивает надежную изоляцию радиоактивных веществ от биосферы на тысячелетия.

Одной из ключевых задач в управлении радиоактивными отходами является разработка долгосрочных решений для их безопасной утилизации. Геологическое захоронение считается самым надежным методом для высокоактивных отходов, однако страны продолжают искать альтернативные технологии, такие как трансмутация, при которой долгоживущие радиоактивные изотопы преобразуются в менее опасные. Безопасность хранения радиоактивных отходов постоянно контролируется национальными и международными организациями, которые устанавливают строгие нормы и правила.

Генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан Эрлан Батырбеков рассказал, где будут хранить радиоактивные отходы, если в стране построят атомную электростанцию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам главы научно-технического объединения, на 1 гигаватт мощности атомной электростанции генерируется всего 50 кубических метров радиационных отходов.

Порядка половины из них – низкоактивные отходы. Как поступают далее? В принципе, у каждой станции есть специальное хранилище, в котором содержатся эти отходы. После этого все перевозится на специальный завод, который занимается переработкой радиоактивных отходов. Ну а далее – либо долгосрочное хранение, либо захоронение, – цитирует Батырбекова Tengrinews.kz.

Он добавил, что все эти технологии на сегодняшний день отработаны в мире и в Казахстане.

Национальный ядерный центр также имеет достаточно большой опыт – уже 35 лет мы работаем с радиоактивными отходами. У нас есть и ампульные источники, у нас есть и исторические радиоактивные отходы, у нас есть опыт хранения отработанного ядерного топлива, – проинформировал гендиректор Национального ядерного центра.

На вопрос о том, будут ли радиоактивные отходы хранить в Казахстане, Батырбеков ответил утвердительно.

Они будут временно храниться в Улкене (село в Алматинской области – прим.), затем – перевозиться на специальное хранилище радиоактивных отходов для переработки. Сейчас принимается закон о радиоактивных отходах, он определит оператора, который будет заниматься ими на территории Казахстана, – подытожил Эрлан Батырбеков.