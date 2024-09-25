АЭС в Казахстане: рабочие места и кадровый потенциал

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане обещает стать значительным стимулом для создания новых рабочих мест и кадрового резерва для отрасли. В процессе возведения объекта потребуется большое количество специалистов в различных областях, включая инженерию, строительство, энергетику и ядерную физику. Это создаст спрос на подготовку кадров как в период строительства, так и в дальнейшем для эксплуатации и обслуживания АЭС.

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Строительство атомной электростанции в Казахстане – это не только энергетическая безопасность, но и экономический рост – оно станет стимулом для создания новых рабочих мест – как на временной, так и на постоянной основе.

По официальным данным, в ходе строительства потребуется значительное количество рабочих различных специальностей — инженеров, строителей, электриков и других. Согласно официальным данным, на этапе возведения производственного комплекса будет создано до 8 000 рабочих мест.

Если говорить о непосредственно операционной фазе, то в процессе эксплуатации АЭС будут нужны высококвалифицированные специалисты в области атомной энергетики, безопасности, технического обслуживания и управления. Планируется, что возведение АЭС позволит привлечь на предприятие 2 000 сотрудников на постоянные рабочие места.

Немаловажной при реализации столь масштабного проекта, как строительство АЭС, является подготовка национальных кадров в области атомной энергетики и ядерных технологий. В связи с этим уже с прошлого года на базе Казахского национального университета (КазНУ) имени аль-Фараби открыт филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). По словам руководителя филиала Аскара Давлетова, в вузе осуществляется полная российская программа обучения с выдачей российского диплома, - пишет редакция газеты «МК в Казахстане».



Сейчас у нас есть лицензии для обучения по реакторной специальности — ядерной физики и технологии — по российской программе. Вместе с тем для понимания студентов, как работают ядерщики, атомные станции, мы находимся в тесном контакте с Институтом ядерной физики, Национальным ядерным центром. Большую спонсорскую помощь также оказывает Росатом, укрепляя материально-техническую базу. Готов поставить в вуз все необходимые тренажеры для того, чтобы обеспечить специалистам работу на атомной станции, — цитирует Давлетова редакция газеты «МК в Казахстане».

В соседнем Узбекистане стремительное развитие атомной энергетики началось с создания Агентства по развитию атомной энергетики «UzAtom», которое отвечает за координацию и контроль ядерной программы страны.

Страна также активно взаимодействует с ведущими зарубежными учебными заведениями для подготовки кадров в атомную отрасль. Яркий пример — открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Ташкенте. Таким образом, обеспечивается долгосрочная стратегия развития собственной научно-технической базы и человеческого капитала, — пишет информационное агентство Kapital.kz.

Строительство атомной АЭС в Казахстане может способствовать созданию новых рабочих мест в различных секторах экономики. Проект потребует значительного количества квалифицированных специалистов как на стадии строительства, так и на этапе эксплуатации станции. Данные обстоятельства повысят спрос на профессионалов с техническими знаниями и, строя объект такого порядка, государство будет стремиться подготовить специалистов и создать условия для того, чтобы такие кадры работали на благо своей страны.

Строительство и эксплуатация АЭС обусловит развитие инфраструктуры региона, где она будет возводиться, а также транспортной и других отраслей экономики.

В отдельных случаях для строительства АЭС требуется переселение местных жителей. В такой ситуации правительство и компании предоставляют компенсации, а также строят новые жилые районы и предлагают различные социальные программы. В районе АЭС часто строятся жилые комплексы для работников, а также сопутствующие объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, магазины и культурные центры. Это улучшает общий уровень жизни в регионе и влечет создание дополнительных рабочих мест.

В качестве примера можно привести АЭС Южной Кореи. В этой стране ядерная энергетика является крупнейшей частью энергетической отрасли – ее доля составляет 30%. Здесь появление объектов значительно повлияло на развитие инфраструктуры в регионе, где она функционирует. Появление предприятий сыграли ключевую роль в обеспечении стабильного энергоснабжения региона и страны в целом, а также дало плюсы сразу по нескольким ключевым направлениям. В частности, наличие объектов атомной энергетики поддерживает уровень занятости в регионе, а также позволяет привлечь инвестиции для организации сопутствующих предприятий, что также стимулирует локальную экономику.

Появление АЭС в Казахстане поспособствует развитию смежных отраслей экономики, таких как производство оборудования, инфраструктурные проекты и образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в сфере атомной энергетики. В долгосрочной перспективе это приведет к улучшению технологической базы страны, повышению квалификации рабочей силы и созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Мария Иванова.

Мангистауская область.