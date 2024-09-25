В Жанаозене представители Народного штаба встретились с сотрудниками Управления технологического транспорта

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам представителя Народного штаба Майлыбая Утебаева, АЭС в первую очередь укрепит энергетическую независимость страны и повысит уровень электроснабжения.

Поскольку в Казахстане имеются большие запасы природного урана, создание АЭС станет основой энергетической независимости страны. Атомная энергия позволяет полностью удовлетворить внутренние потребности и снижает зависимость от внешних источников энергии. Это также позволяет получать более дешевую и экологически чистую энергию в долгосрочной перспективе по сравнению с энергией, производимой из традиционных источников, таких как уголь или газ. Кроме того, для строительства и развития АЭС Казахстан может сотрудничать с другими странами и международными организациями,-говорит Майлыбай Утебаев.

В завершение мероприятия сотрудники транспортной отрасли обменялись мнениями со спикерами и рассказали о том, что сделают свой выбор на референдуме.