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25.09.2024, 11:48

В Жанаозене представители Народного штаба встретились с сотрудниками Управления технологического транспорта

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Представители Жанаозенского городского Народного штаба разъяснили сотрудникам "Управления технологического транспорта" АО "Озенмуназгаз" значение АЭС для Казахстана. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам представителя Народного штаба Майлыбая Утебаева, АЭС в первую очередь укрепит энергетическую независимость страны и повысит уровень электроснабжения. 

 Поскольку в Казахстане имеются большие запасы природного урана, создание АЭС станет основой энергетической независимости страны. Атомная энергия позволяет полностью удовлетворить внутренние потребности и снижает зависимость от внешних источников энергии. Это также позволяет получать более дешевую и экологически чистую энергию в долгосрочной перспективе по сравнению с энергией, производимой из традиционных источников, таких как уголь или газ. Кроме того, для строительства и развития АЭС Казахстан может сотрудничать с другими странами и международными организациями,-говорит Майлыбай Утебаев.

В завершение мероприятия сотрудники транспортной отрасли обменялись мнениями со спикерами и рассказали о том, что сделают свой выбор на референдуме.

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