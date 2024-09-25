Строительство АЭС в Казахстане: пострадает ли экосистема озера Балхаш?

Атомная энергетика играет важную роль в производстве электроэнергии, обеспечивая значительную часть глобальных энергетических нужд при минимальных выбросах углерода. Влияние атомных электростанций (АЭС) на экосистемы региона зависит от ряда факторов, в их числе выбор технологий эксплуатации станции, а также уровень экологического контроля. Эксперты пояснили, как стандартная эксплуатация современных АЭС оказывает влияние на экосистему и биоразнообразие в регионе размещения производства.

Фото pixabay.com

В Казахстане инициировано строительство АЭС, необходимое для удовлетворения потребности в электрической энергии. Вопрос о возведении объекта решится на общенациональном референдуме 6 октября 2024 года.

Накануне референдума в обществе обсуждают различные аспекты защиты окружающей среды от деятельности атомных предприятий, которые должны находиться под жестким контролем, начиная с этапа проектирования и продолжаться в ходе эксплуатации и утилизацией отходов.

Южный регион является одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, но при этом остается дефицитным по собственным мощностям генерации. Выбор места строительства АЭС в республике пал на территорию, прилегающую к озеру Балхаш (Алматинская область).

Осенью 2023 года локация была проинспектирована специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые подтвердили, что факторов, препятствующих строительству АЭС вблизи озера Балхаш, нет. Международные организации, такие как МАГАТЭ, разрабатывают стандарты, которые обязаны соблюдать страны и компании, занимающиеся атомной энергетикой. Стандарты охватывают проектирование, эксплуатацию и утилизацию отходов, обеспечивая высокие уровни безопасности для экосистем. В случае положительного решения по строительству АЭС, специалисты международных организаций готовы оказать содействие Казахстану по вопросам экологической безопасности.

На вопросы граждан о влиянии АЭС на экосистему отвечают представители экспертного сообщества Республики Казахстан. Все они сходятся во мнении, что современные реакторы, которые будут применены на планируемой атомной электростанции в стране, разработаны с учетом повышенной безопасности и минимального воздействия на окружающую среду. Такое оборудование характеризуется более устойчивыми механизмами управления, сниженным риском аварий и уменьшенными объемами отходов.

Вероятность аварии на современной АЭС – менее одной на 10 миллионов лет, в отличие от угольных станций, где риск в 80 раз выше. Современные АЭС имеют защитные оболочки, предотвращающие радиационные утечки. Ожидаемое воздействие на окружающую среду и здоровье будет значительно ниже установленных норм, поэтому эксплуатация АЭС не окажет негативного влияния на природу и людей, что доказано постоянными исследованиями и наблюдениями за населением, проживающим недалеко от АЭС в разных регионах мира, – цитирует мнение экспертов интернет-издание Zakon.kz.

Об экологическом влиянии атомных технологий рассказал руководитель аппарата партии зеленых «Байтак», эколог Бекберген Керей.

Экологические преимущества мирного атома — это возможность оставить будущим поколениям чистый воздух, чистую землю и чистую воду. Во-первых, АЭС не выделяет углекислый газ, метан и другие парниковые газы. Это, в свою очередь, позволяет предотвратить глобальное потепление и изменение климата. В отличие от угольных электростанций, она практически не выбрасывает оксиды серы и азота, твердые частицы и другие загрязняющие вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду. Во-вторых, АЭС эффективно использует землю. Атомные электростанции занимают значительно меньше площади по сравнению с солнечными и ветровыми станциями аналогичной мощности. Это позволяет сохранить ценные земли для сельского и лесного хозяйства, а также для других целей. В-третьих, строительство АЭС оказывает меньшее влияние на природный ландшафт по сравнению с гидроэлектростанциями, которые требуют создания крупных водохранилищ и затопления территорий.

В-четвертых, в местах расположения АЭС есть уверенность в том, что мировые передовые технологии позволяют контролировать радиоактивные отходы, обезвреживать и утилизировать их. В нашей стране уже накоплен достаточный опыт в этом направлении, – цитирует Керея корреспондент издания «Вечерняя Астана».

Кроме этого, Бекберген Керей поясняет, что АЭС не окажет воздействия на экологию озера.

В 2021 году на восточной части озера Балхаш испарение составило 18,9 км³ с водной поверхности. Согласно данным, представленным вендорами, безвозвратные потери воды (испарение) при эксплуатации двухблочной атомной электростанции составят примерно 63 млн м³ в год, что эквивалентно 0,32% испарения озера Балхаш. Согласно расчетам экспертов, объем водных ресурсов Балхаш-Алакольского бассейна составляет 25,2 млрд м³, поэтому атомная электростанция не окажет значительного влияния на водные ресурсы бассейна. Приведу интересный пример: в международной практике на прудах-охладителях АЭС выращивают десятки видов рыб, а также организуют международные чемпионаты по рыбной ловле. АЭС, способная обеспечить электричеством город с населением 1-2 миллиона человек, за 60 лет эксплуатации производит всего 50 кубометров радиоактивных отходов. Но радиоактивные отходы никуда не сбрасываются, они могут безопасно храниться в специально оборудованных хранилищах, — констатировал эколог.

Заместитель главного инженера Национального ядерного центра Республики Казахстан, ученый Денис Зарва также прокомментировал возможное влияние АЭС на экологию Балхаша в случае принятия решения о строительстве АЭС.

Вопросу воздействия АЭС на экологию уделяется большое внимание. Но, как известно, АЭС на экологию оказывает минимальное влияние из всех известных вариантов генерации и воздействия. То есть, никаких выбросов вредных веществ со стороны атомной станции (если сравнивать с тепловой энергетикой). В тепловой энергетике огромные миссии парниковых газов, окислы серы, азота, там практически вся таблица Менделеева. Вблизи тепловых электрических станций радиоактивный фон повышен. Вблизи атомных электрических станций фон, напротив, природный. Это связано с тем, что в углеводородном топливе, которое используют тепловые станции, изначально содержатся природные радионуклиды, которые никуда не деваются – они рассеиваются вместе с выбросами в атмосферу, – цитирует Зарву корреспондент агентства Kazinform.

Что касается водоемов, по его словам, проекты реакторов, которые предполагаются к строительству в Казахстане, это водо-водяные двухконтурные реакторы.

Там развязка на уровне нескольких контуров. Первый никак не связан со вторым. А во втором циркулирует теплоноситель в виде воды, и пар, который идет на турбину. Водоем можно отнести к третьему контуру. Даже в случае протечек вода из первого контура никак не попадает в водоем. В любом случае станция не размещается непосредственно на озере, строятся так называемые водоподводящие пути, бассейн-испаритель (охладитель). Теплая вода не сбрасывается напрямую в озеро, никакого воздействия на водоем нет, – пояснил Денис Зарва.

Ученый ответил на вопрос, насколько АЭС повлияет на обмеление озера Балхаш.

Два энергоблока по 1, 2 гигаватта, в среднем безвозвратные потери в случае самого жесткого сценария – градирования, который испаряет влагу в атмосферу. Около 63 млн кубометров – это безвозвратные потери на испарение. И это составляет 0,3% от естественного испарения озера. Это настолько мизерная величина, что ею можно пренебречь, – подытожил Денис Зарва.

Ученые подчеркивают, что для защиты экосистем от воздействия предприятий атомной энергетики необходим комплексный подход, который включает использование новейших технологий, строгие регуляторные нормы и активное участие общества. Атомная энергетика может быть устойчивой и экологически безопасной, если соблюдать принципы минимизации воздействия на окружающую среду на каждом этапе жизненного цикла предприятия.



Мария Иванова.

Мангистауская область.