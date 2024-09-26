Эксперты отмечают сравнительный рост числа казахстанцев готовых принять участие в референдуме

В Актау 25 сентября состоялось региональное совещание экспертного клуба «SARAP» «Энергетическая политика и проявление гражданской ответственности». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

На совещании обсудили Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: Закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены вопросы участия граждан в принятии государственных решений, предусмотренные посланием, гражданской активности и ответственности, а также вопросы энергетической политики, общенационального референдума о строительстве атомной электростанции.

В мероприятии приняли участие депутаты Мангистауского областного и городского маслихатов, члены Общественного совета, специалисты в области атомной энергии, молодежь и представители гражданского общества, партий.

Эксперты в своих словах обратили внимание на результаты социологических опросов других институтов. К примеру, Институт общественной политики, Институт "Социс - А", КИСИ провели телефонные и массовые опросы(от 1 тыс. до 8 тыс. респондентов). Обобщая ответы, можно заметить что только в сентябре 55-59% опрошенных выразили готовность принять участие в референдуме.

На встрече участники задали экспертам в области атомной энергетики свои вопросы и получили ответы.

На мероприятии модератором выступил заместитель председателя правления «Казахстанский институт общественного развития» Олжас Бейсенбаев подробно остановился на нескольких проблемах:

“Мы не должны рассматривать вопрос строительства АЭС в Казахстане как единственный инструмент, решающий все экономические, социальные проблемы. Однако мы считаем, что он может стать одним из катализаторов развития отраслей науки, технологий, инфраструктуры. Мы считаем, что энергетическая безопасность, которую может обеспечить АЭС, и восполнение дефицита электроэнергии могут способствовать полноценному развития всех сфер. Альтернативные источники энергии, инвестиции, бизнес, благосостояние населения - это самые актуальные проблемы, которые поднимаются постоянно. Сегодня страны мира постоянно поднимают темы энергетической безопасности, экологии. Это говорит о том, что в связи с увеличением численности населения в развивающихся странах, особенно в странах Центральной Азии, к 2050 году объем мирового энергопотребления увеличится на 50 процентов,-сказал Олжас Бейсенбаев.

На встрече выступили Директор реакторной установки БН-350 ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» Марат Молдагулов, директор Гуманитарного научно-исследовательского института Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Киикбай Жаулин, а также эксперт Казахстанского института общественного развития Бауыржан Серикбаев. Они рассказали о важности развития атомной энергетики в Казахстане и проведении референдума.