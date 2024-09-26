В Актау Премьер-Министр ознакомился с ходом ремонта МАЭК и модернизацией опреснительного завода

В рамках рабочего визита в Мангистаускую область Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов посетил Мангистауский энергокомбинат и опреснительный завод «Каспий», ознакомился с решением инфраструктурных проблем и привлечением частных инвестиций в экономику.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Соответствующие поручения Президент дал в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, социальный оптимизм».

В Актау Премьер-Министр ознакомился с ходом ремонтных работ на ТОО «МАЭК», который включен в список 19 энергоисточников, находящихся в «опасной красной зоне». Глава государства поручил завершить их модернизацию в первоочередном порядке.

Износ энергетического оборудования МАЭК, обеспечивающего потребности промышленности и населения региона в электрической и тепловой энергии, составляет 79%. В прошлом году на ремонтные работы из резерва Правительства было выделено 4,9 миллиарда тенге. В этом году из республиканского бюджета выделено 5 миллиардов тенге. В состав МАЭК входят 3 электростанции, завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цеха и реакторная установка. На предприятии работает более 3,5 тысяч человек.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» К. Ураков сообщил, что к концу сентября текущего года завершен капитальный ремонт двух котлов и одной турбины. При нынешней мощности МАЭК в 500 Гкал дефицит тепла в Мангистауской области составляет 245 Гкал.

Олжас Бектенов поручил акимату региона и руководству предприятия обеспечить своевременное выполнение запланированных работ, а также полную готовность предприятия, инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в области к предстоящему отопительному сезону. При этом было отмечено, что промышленное развитие региона и запуск перспективных производств требуют дополнительных энергетических затрат.

«Как известно, Глава государства в своем обращении к народу подчеркнул потребность страны в надежных и экологически чистых источниках энергии. Обеспечение казахстанцев стабильной энергией является приоритетным направлением работы Правительства. Технологические сбои на предприятиях не должны отражаться на населении. Поэтому, наряду с продолжающейся работой по модернизации изношенных объектов, нам необходимо развивать устойчивые альтернативные источники тепла и электроэнергии. От этого зависит не только состояние нашей экономики, но, в первую очередь, качество жизни людей», - отметил Олжас Бектенов.

В Казахстане 6 октября пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Если народ поддержит это решение, развитие атомной энергетики обеспечит нашу страну надежной энергией, создаст дополнительные возможности для развития дополнительных отраслей и продуктивной занятости.

В Актау Олжас Бектенов ознакомился с модернизацией опреснительного завода «Каспий», обеспечивающего питьевой водой более 200 тысяч человек. В регионе по-прежнему ощущается дефицит питьевой воды. Модернизация завода «Каспий» позволит увеличить мощность предприятия в 2 раза – до 40 тыс. м3, что позволит повысить уровень обеспечения населения питьевой водой. На реализацию проекта из резерва Правительства выделено дополнительно 5,1 млрд тенге. В настоящее время работы выполнены на 95%: построены трубопроводы морской воды и готовой продукции, здания водоочистной станции, насосной станции опресненной воды, резервуары различных размеров и назначения, проложена кабельная сеть.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой находится на особом контроле Главы государства. Учитывая важность проекта модернизации опреснительного завода для потребителей города Актау, Мунайлинского и Каракиянского районов, Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом Мангистауской области своевременно провести модернизацию и обеспечить ее сдачу в эксплуатацию в конце года.

В целом, для поэтапного решения проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области возводятся 9 опреснительных заводов и установок мощностью 140,5 тыс. м3 в сутки. Руководству региона поручено принять необходимые меры для всесторонней поддержки этих проектов.