18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.54
533.76
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.09.2024, 09:15

В Актау Премьер-Министр ознакомился с ходом ремонта МАЭК и модернизацией опреснительного завода

Госинформзаказ 0 1 597

В рамках рабочего визита в Мангистаускую область Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов посетил Мангистауский энергокомбинат и опреснительный завод «Каспий», ознакомился с решением инфраструктурных проблем и привлечением частных инвестиций в экономику.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Соответствующие поручения Президент дал в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, социальный оптимизм».

 В Актау Премьер-Министр ознакомился с ходом ремонтных работ на ТОО «МАЭК», который включен в список 19 энергоисточников, находящихся в «опасной красной зоне». Глава государства поручил завершить их модернизацию в первоочередном порядке.

Износ энергетического оборудования МАЭК, обеспечивающего потребности промышленности и населения региона в электрической и тепловой энергии, составляет 79%.  В прошлом году на ремонтные работы из резерва Правительства было выделено 4,9 миллиарда тенге.  В этом году из республиканского бюджета выделено 5 миллиардов тенге.  В состав МАЭК входят 3 электростанции, завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цеха и реакторная установка.  На предприятии работает более 3,5 тысяч человек.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» К.  Ураков сообщил, что к концу сентября текущего года завершен капитальный ремонт двух котлов и одной турбины. При  нынешней мощности МАЭК в 500 Гкал дефицит тепла в Мангистауской области составляет 245 Гкал.

Олжас Бектенов поручил акимату региона и руководству предприятия обеспечить своевременное выполнение запланированных работ, а также полную готовность предприятия, инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ в области к предстоящему отопительному сезону.  При этом было отмечено, что промышленное развитие региона и запуск перспективных производств требуют дополнительных энергетических затрат.

«Как известно, Глава государства в своем обращении к народу подчеркнул потребность страны в надежных и экологически чистых источниках энергии.  Обеспечение казахстанцев стабильной энергией является приоритетным направлением работы Правительства.  Технологические сбои на предприятиях не должны отражаться на населении.  Поэтому, наряду с продолжающейся работой по модернизации изношенных объектов, нам необходимо развивать устойчивые альтернативные источники тепла и электроэнергии.  От этого зависит не только состояние нашей экономики, но, в первую очередь, качество жизни людей», - отметил Олжас Бектенов.

В Казахстане 6 октября пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Если народ поддержит это решение, развитие атомной энергетики обеспечит нашу страну надежной энергией, создаст дополнительные возможности для развития дополнительных отраслей и продуктивной занятости.

В Актау Олжас Бектенов ознакомился с модернизацией опреснительного завода «Каспий», обеспечивающего питьевой водой более 200 тысяч человек.  В регионе по-прежнему ощущается дефицит питьевой воды.  Модернизация завода «Каспий» позволит увеличить мощность предприятия в 2 раза – до 40 тыс. м3, что позволит повысить уровень обеспечения населения питьевой водой. На реализацию проекта из резерва Правительства выделено дополнительно 5,1 млрд тенге.  В настоящее время работы выполнены на 95%: построены трубопроводы морской воды и готовой продукции, здания водоочистной станции, насосной станции опресненной воды, резервуары различных размеров и назначения, проложена кабельная сеть.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой находится на особом контроле Главы государства.  Учитывая важность проекта модернизации опреснительного завода для потребителей города Актау, Мунайлинского и Каракиянского районов, Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом Мангистауской области своевременно провести модернизацию и обеспечить ее сдачу в эксплуатацию в конце года.

В целом, для поэтапного решения проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области возводятся 9 опреснительных заводов и установок мощностью 140,5 тыс. м3 в сутки.  Руководству региона поручено принять необходимые меры для всесторонней поддержки этих проектов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?