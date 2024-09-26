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26.09.2024, 11:29

Мангистауские строители обсудили эффективность АЭС

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Сегодня представители Народного штаба посетили учреждение «Акжол құрылыс». Сотрудники учреждения выслушали выступления специалистов и обсудили значение АЭС в развитии экономики страны, об этом сообщает Центр общественных коммуникаций. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Представитель Народного штаба Орынбасар Абдиулы, специалист-эколог, заявил, что на саммите климатических амбиций в 2020 году Президент страны Касым Жомарт Токаев заявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году.

 Казахстану необходимо отказаться от потребления угля до 2060 года. Это связано с тем, что количество парниковых газов от сжигания углеводородов в последние годы достигло пика в истории человечества, что привело к увеличению катастрофических последствий изменения климата. Также необходимо развивать альтернативную энергию. Однако, солнечные и ветряные электростанции могут производить в среднем 5-7 часов электроэнергии в день, и их необходимо обновлять и строить каждые 12-15 лет. Изучив ситуацию в мире, мы видим, что атомные электростанции будут работать до 80-100 лет. И АЭС полностью решит дефицит энергии. Поэтому мы обязаны думать об экономике и экологии нашей страны, - говорит Орынбасар Абдыулы, - говорит Орынбасар Абдиулы. 

На совещании строители задали актуальные вопросы и высказали свое мнение.

 В результате сегодняшних общественных слушаний я полностью поддерживаю предложение о строительстве атомной электростанции. Казахстан находится в динамичном развитии, поэтому считаю необходимым поддержать данное строительство. В настоящее время ощущается дефицит энергии. Так, в системе водоснабжения и электроснабжения участились аварийные ситуации. То есть уровень потребления электроэнергии растет. Мы должны думать о будущем поколении. Призываю всех казахстанцев проголосовать 6 октября за поддержку строительства атомной электростанции, - говорит заместитель руководителя ТОО «Акжол құрылыс» Бекберды Ниязбаев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
за 33года не вырастили ни одного своего специалиста-в Актау работали специалисты со всегоСССР--КТО БУДЕТ СТРОИТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ СТАНЦИЮ???во сколько это выльется и будут драть три щкуры с населения? незнаю может на этом собрании сидят супер специалисты???пусть доходчиво объяснят--как они собираются работать и почему столько лет пользовались советским наследием и ничего своего не создали? а если создали расскажите---с такими работниками Чернобыль покажется ерундой
26.09.2024, 08:44
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