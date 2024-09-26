Мангистауские строители обсудили эффективность АЭС

Сегодня представители Народного штаба посетили учреждение «Акжол құрылыс». Сотрудники учреждения выслушали выступления специалистов и обсудили значение АЭС в развитии экономики страны, об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Представитель Народного штаба Орынбасар Абдиулы, специалист-эколог, заявил, что на саммите климатических амбиций в 2020 году Президент страны Касым Жомарт Токаев заявил о достижении углеродной нейтральности к 2060 году.

Казахстану необходимо отказаться от потребления угля до 2060 года. Это связано с тем, что количество парниковых газов от сжигания углеводородов в последние годы достигло пика в истории человечества, что привело к увеличению катастрофических последствий изменения климата. Также необходимо развивать альтернативную энергию. Однако, солнечные и ветряные электростанции могут производить в среднем 5-7 часов электроэнергии в день, и их необходимо обновлять и строить каждые 12-15 лет. Изучив ситуацию в мире, мы видим, что атомные электростанции будут работать до 80-100 лет. И АЭС полностью решит дефицит энергии. Поэтому мы обязаны думать об экономике и экологии нашей страны, - говорит Орынбасар Абдыулы, - говорит Орынбасар Абдиулы.

На совещании строители задали актуальные вопросы и высказали свое мнение.