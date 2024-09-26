Депутаты Сената провели разъяснительную работу по АЭС с нефтяниками в Жанаозене

Депутаты Сената Парламента РК Суиндык Алдашев, Бекбол Орынбасаров и инженер отдела радиационной безопасности установки БН 350 Мангистауского атомного комбината встретились с сотрудниками «Озенмунайгаз». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Народные избранники озвучили важность и задачи республиканского референдума, который состоится 6 октября. Они отметили, что в связи с нарастающим дефицитом электроэнергии в стране для бесперебойной ее подачи крайне необходимым является возведение АЭС.

Азамат Кульбеков, как специалист данной отрасли, подробно рассказал о преимуществах атомной электростанции, об экономической и экологической эффективности.

В ходе совещания были заслушаны вопросы и мнения участников.

Бекбол Орынбасаров призвал нефтяников к активному участию в референдуме, который состоится 6 октября, отметив, что каждый гражданин должен сделать выбор.