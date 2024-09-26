АЭС в Казахстане: энергетическая независимость и экономическое развитие

В последние годы вопрос энергетической безопасности и независимости становится все более актуальным для Казахстана. Страна, обладая богатыми запасами углеводородов, сталкивается с вызовами, связанными с растущими потребностями в электроэнергии. С одной стороны стареющая инфраструктура электростанций требует модернизации, с другой — возрастающие экологические требования и стремление к сокращению выбросов углекислого газа подталкивают к поиску альтернативных источников энергии.

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В этом контексте обсуждение возможности строительства атомной электростанции (АЭС) приобретает все большее значение. Эксперты поясняют, что атомная энергия способна обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение в течение десятилетий, а наличие собственных запасов урана в Казахстане делает этот шаг логичным в плане обеспечения энергетической независимости.

Одним из ключевых аргументов в пользу строительства АЭС является необходимость диверсификации энергетического баланса страны. Сегодня большая часть электроэнергии в Казахстане вырабатывается на тепловых электростанциях, что делает страну зависимой от колебаний цен на углеводороды. Внедрение атомной энергии могло бы сократить эту зависимость, обеспечив стабильные цены на электроэнергию и снизив риски, связанные с внешними факторами.

Строительство АЭС в Казахстане могло бы стать важным шагом на пути к энергетической независимости и устойчивому развитию. Но для успешной реализации проекта необходимо тщательно проработать все аспекты — от технических до экологических и социальных, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность. На необходимость стабильной базовой генерации энергии указывает вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов. Он подчеркивает, что атомная энергетика является стабильным источником электроэнергии для развития крупных промышленных предприятий и экономики страны.

Мы посетили большую ветровую станцию, которая находится в Актюбинской области и является одной из крупных в стране. В Казахстане ВИЭ имеют достаточно большое развитие, обеспечивая более 2 900 МВт мощностей. Но так как эта энергия является нестабильной и зависит от погодных условий, для покрытия потребностей экономики нам необходимо развивать другие направления. Строим газовую генерацию для регулирования и маневрирования. Провели соответствующие аукционы, модернизируем угольные станции. Но для развития экономики, крупных промышленных предприятий нам необходима стабильная базовая генерация. Это атомная энергетика с коэффициентом полезного действия 90%. Сейчас 15 государств в мире строят большие атомные станции. Считаем, что и Казахстан тоже должен быть в этом списке, – цитирует Сунгата Есимханова пресс-служба ведомства.

Важность строительства АЭС подчеркивает Спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, он отмечает, что возведение АЭС – это гарантия энергетической независимости и безопасности нашей страны.

Нам нужны чистые неисчерпаемые источники энергии. Есть один неоспоримый факт: на данный момент у атомной энергии нет альтернативы. Строительство атомной электростанции в Казахстане — это инициатива, продиктованная реальной ситуацией и потребностями сегодняшнего дня. АЭС станет драйвером экономики, ее движущей силой. Появятся тысячи новых высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Очевидно, что строительство АЭС приведет к развитию инфраструктуры: будут строиться новые дороги, школы, больницы и жилые дома, – цитирует Кошанова информационный портал Tengrinews.kz.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны – по итогам прошлого года он составил 3,1 млрд. кВт/ч. Для сравнения в среднем один город с населением 100 тысяч человек потребляет 700 млн. кВт/ч. Недостаток электричества, по его словам, выступает сдерживающим фактором для открытия новых производств, развития бизнеса, АПК, создания новых рабочих мест и в целом развития страны во многих других сферах.

Специалисты поясняют, что строительство АЭС даст импульс для развития экономики. Мнение о пользе возведения объекта выразил независимый исследователь в сфере экономической социологии и институциональной экономики, исполнительный директор Qazaqstan Institute of Social Studies Азиз Искаков.

Стоимость подобного проекта по разным оценкам составляет порядка 12-15 млрд. долларов, что может создать существенный и обеспеченный деньгами спрос для казахстанской промышленности, как в период строительства, так и в будущем периоде эксплуатации. При этом условия по поставкам местных товаров, работ и услуг, полагаю, является одним из ключевых пунктов переговорного процесса с потенциальными вендорами. Следует признать, что по многим позициям встанет вопрос повышения качества нашей продукции и обеспечения ее соответствия предъявляемым в атомной отрасли требованиям. Исходя из усредненных цифр, казахстанские предприниматели получат заказы на товары и услуги в течение нескольких лет, что, несомненно, скажется на их финансовой устойчивости. Важным также является локализация производства топливных таблеток на территории страны – благодаря строительству электростанции Казахстан может получить и развитие этой высокотехнологической отрасли, – цитирует Искакова корреспондент портала NUR.KZ.

Строительство АЭС может оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие страны. В частности, в социальной сфере строительство АЭС может снизить цены на электроэнергию за счет увеличения объемов ее производства, что улучшит доступность энергии для населения и промышленности. Это может способствовать росту уровня жизни, особенно в регионах, где есть проблемы с энергоснабжением. Однако важно учитывать и возможные экологические риски и обеспокоенность населения по поводу безопасности такого объекта, что потребует активной работы с общественным мнением и тщательного соблюдения международных стандартов безопасности.

Таким образом, строительство АЭС в Казахстане имеет потенциал оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие, но требует взвешенного подхода к реализации с учетом как экономических, так и социальных факторов.