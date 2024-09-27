АЭС в Казахстане: инвестиции как фактор экономического роста

Привлечение инвестиций является одним из ключевых приоритетов экономической политики Казахстана. В стране активно работают над созданием благоприятных условий для инвесторов, что связано с необходимостью диверсификации экономики, снижением зависимости от экспорта природных ресурсов и развитием инновационных отраслей. Эксперты считают, что строительство АЭС привлечет инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики.

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Правительство Казахстана видит в иностранных инвестициях важный инструмент для модернизации промышленности, внедрения передовых технологий и создания новых рабочих мест. Власти стремятся к улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров, улучшению законодательной базы и защите прав инвесторов. Для этого создаются специальные экономические зоны с налоговыми льготами, а также реализуются программы государственно-частного партнерства.

Международные рейтинговые агентства отмечают усилия Казахстана по улучшению инвестиционного климата. В последние годы страна стабильно повышает свои позиции в рейтингах легкости ведения бизнеса и защищенности инвестиций, что делает ее привлекательным местом для долгосрочных капиталовложений.

Особое внимание уделяется привлечению прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли, такие как энергетика, инфраструктура, транспорт и агропромышленный комплекс. Кроме того, Казахстан активно развивает сферу цифровизации и «зеленую» экономику, что также открывает новые возможности для инвесторов.

Важным аспектом является также сотрудничество с международными финансовыми организациями и фондами, что способствует интеграции Казахстана в мировую экономику и привлечению стратегических инвесторов.

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, важное для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны, требует значительных инвестиций, и их объем зависит от выбранной технологии, мощности станции, места расположения и прочих факторов. Ожидается, сумма инвестиций может варьироваться от 8 до 15 миллиардов долларов США. По предварительным данным, финансирование проекта может поступать от государственных и частных инвесторов, а также за счет международных кредитов.

Казахстан рассматривает различные технологии для строительства первой АЭС, и каждая из них имеет свои особенности и стоимость реализации. В частности, рассматривается возможность возведения АЭС нового поколения III или III + мощностью 2400-2800 МВт, отвечающей всем требованиям безопасности. Главной особенностью реакторов нового поколения является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В списке стран, рассматриваемых для сотрудничества, значатся Франция, Китай, Россия и Южная Корея.

В случае положительного решения по строительству АЭС в Казахстане на общенациональном референдуме инвестиции будут направлены не только на строительство станции, но и на развитие инфраструктуры, системы безопасности, а также подготовку кадров.

Эксперты поясняют, что в долгосрочной перспективе строительство АЭС может привести к привлечению дополнительных инвестиций в смежные отрасли, такие как добыча и переработка урана, развитие технологий в области энергетики и экологии, что позволит Казахстану укрепить свою позицию на мировом рынке энергетики.

Директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин считает, что строительство АЭС привлечет инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики.

Строительство АЭС в Казахстане выгодно по нескольким причинам. Во-первых, АЭС обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение, что критически важно для базовой генерации, так как она не зависит от погодных условий и может работать круглосуточно, в отличие от возобновляемых источников энергии. Во-вторых, АЭС поможет компенсировать текущий и прогнозируемый дефицит электроэнергии, который уже составляет 2,244 млрд. кВт/ч по итогам 2023 года и будет расти. Это снизит зависимость от импорта энергии и поддержит энергетическую безопасность страны. В-третьих, атомная энергетика позволит Казахстану следовать глобальной экологической повестке по сокращению углеродных выбросов, что важно в условиях международных обязательств по углеродной нейтральности к 2060 году. Наконец, строительство АЭС создаст новые рабочие места, привлечет инвестиции в высокотехнологичные сектора экономики, повысит уровень научных исследований и технологий, что поспособствует общему экономическому росту и устойчивому развитию, – цитирует Сергазина корреспондент сетевого издания Elorda.info.

О том, что наличие в Казахстане АЭС, как надежного генератора электроэнергии, создаст благоприятные условия для инвестиций и развития экономики, говорит депутат городского маслихата Астаны Канат Естек. Он подчеркивает важность строительства АЭС для экономической стабильности и энергетической независимости Казахстана, сообщает издание Vecher.kz.